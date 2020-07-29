他抱怨「中4000元」發票過期...釣出更大悲劇！「中過200萬特獎也過期」

這一期的統一發票中獎號碼已出爐，你對了嗎？對許多民眾來說，對發票是生活中的小確幸。中獎了好開心，但是可得注意領獎時間，否則就從小確幸變成大悲劇。有位網友在爆怨公社PO出109年1-2月份「對中5碼」的發票，捶心肝怨自己「此時此刻的我，只想說...沒事幹嘛對過期發票」。

PO文一出，過來人紛紛留言安慰，「沒事，我老公中過過期的頭獎，差點捏爆他！」、「我中過6碼，過期一天才發現它的存在」、「曾經8碼中7碼，最後1碼差一號，1塊錢也沒！X死了」

有位網友也分享朋友中過200萬特獎的過期照片，感覺更加悲劇。「200萬！朋友留下這張照片證明自己曾經跟財神擦身而過」

也有網友佛心開解，「過期的都直接丟了，對了也是徒傷心」、「在不對的時間遇到對的發票！」、「對過期發票比較會中大獎」、「比悲傷更悲傷的故事」、「財神來了，但是他遲到了」。

網友統一發票對中5碼，可惜過期不能領獎了。圖片來源／ 爆怨公社

根據財政部賦稅署網站，統一發票中獎人領取獎金的有效期間是開獎日之次月6日起的3個月內，逾期即不能發給，例如：

1、2月份統一發票，領獎期限為4月6日至7月5日。

3、4月份統一發票領獎期限為6月6日至9月5日。

5、6月份統一發票領獎期限為8月6日至11月5日。

7、8月份統一發票領獎期限為10月6日至次年1月5日。

9、10月份統一發票領獎期限為12月6日至次年3月5日。

11、12月份統一發票領獎期限為次年2月6日至5月5日。

但領獎期限的最後一天，適逢星期六、星期日、例假或國定假日，則可以順延一天給獎。