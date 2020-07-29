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吃阿勃勒果實治便秘恐傷肝 食藥署擬全面禁用

中央社 / 台北29日電
阿勃勒是常見的路樹，但其果實具肝毒性。本報資料照片
阿勃勒是常見的路樹，但其果實具肝毒性。本報資料照片

阿勃勒是台灣常見路樹，每到夏天總會形成黃金雨美景，阿勃勒果實更是民間常用於改善便秘的偏方，但近年國際間發現其果實成分恐有肝毒性，預計明年起全面禁止作為食品原料。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告訂定「阿勃勒（Cassia fistula）果實之使用限制」草案，禁止阿勃勒果實作為食品原料。

食藥署食品組科長廖家鼎接受記者電話聯訪時表示，阿勃勒是台灣常見的路樹，每到夏天會開出金黃色的花並長出深咖啡色、長條形的果莢，俗稱豬腸豆，裡面的果實是合法的食品原料，可供茶包、膳食調理包原料或經萃取後作為飲料、錠狀、膠囊狀、粉末狀、顆粒狀等食品原料，具有緩瀉作用，可用來緩解便秘。

不過，近年國內有醫師發現民眾撿拾阿勃勒果實來吃，才吃了2、3天就出現噁心、拉肚子、頭暈等症狀，就醫檢查時肝指數竟高出常人10倍。

廖家鼎說，近年國際間已有科學研究報告指出，阿勃勒果實裡含有一種活性成分，長期食用恐有肝毒性、有安全疑慮，且依據目前可獲得文獻，無法訂定每日安全食用量。

食藥署近期召開專家會議，專家認為阿勃勒主要作用為幫助排便，不僅有許多成份可替代，多喝水、吃蔬果也能達到同樣效果，決議全面禁止阿勃勒作為食品原料。

根據食藥署了解，國內約有10多款含阿勃勒果實的食品，大多是進口自美國的錠狀食品，雖然是複方成份，為確保食安，仍將全面禁用。

廖家鼎指出，這項草案即日起將展開60天預告期，預計明年元旦上路，屆時製造的食品將不得含有阿勃勒果實成份，違者將依法開罰新台幣3萬至300萬元；為了給相關業者緩衝期，已使用阿勃勒果實作為原料的食品，可繼續販賣至產品有效日期屆至為止。

阿勃勒 食藥署 路樹

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