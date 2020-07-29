台癌找醫、公衛界組倡議平台 盼實現肺癌存活率倍增

肺癌是全球罹患人數最多的癌症，也是國病。據台灣癌症登記中心統計顯示，2019年台灣的肺癌死亡人數為9701人。台灣癌症基金會今邀集醫界、公衛界對談，並簽署成立「肺癌存活率倍增倡議平台」，希望整合資源來強化肺癌衛教宣導、推動早期篩檢及引入精準醫療等方案，達成2025年肺癌存活率提高倍增的國際目標。

8月1日世界肺癌日前夕，台癌邀請前副總統陳建仁、中研院院士吳成文、彭汪嘉康、前台大校長楊泮池、台大公衛學院院長詹長權、台灣肺癌學會理事高尚志等醫學與公衛界專家，共同成立國內第一個由癌症防治倡議團體發起的「肺癌存活率倍增倡議平台」。

該平台凝聚三大共識包括：避免致癌因子接觸及落實生活與蔬果飲食的預防、建立早期篩檢早期發現的黃金準則、結合精準治療提升創新藥物之可近性，來接軌國際肺癌治療指引。

陳建仁表示，據統計台灣吸菸人口有下降，但肺癌發生率持續上升，可見不只吸菸、空氣汙染對健康的危害已浮上檯面，這也是台灣社會轉型與經濟發展所付出的代價，建議應成立跨部會層級的國家級肺癌防治工作小組。此外，與抽菸關係不大的肺腺癌，台灣男女罹患比率都直線上升，值得相關單位進一步研究探討。

陳建仁說，癌症期別與存活率高度相關，只要及早篩檢、早期治療就可增加存活率，因此，只要對高危險群提早篩檢，台灣是有機會達到存活率倍增願景。

台癌基金會執行長賴基銘表示，肺癌除發生率高死亡率也高，依成長預估，肺癌死亡人數可能於今年底突破萬人，且五年存活率更以不到三成(29.79%)列台灣十大癌症之末，成為國病之一。台癌基金會之所以成立平台，就是希望透過平台接受更多倡議、串聯各界行動方案，達到2025年存活率提高一倍的國際目標。

賴基銘說，肺癌現行五年存活率近三成，跟10年前比已是加倍，那以2025要提高一倍來說，就是變成60%，與台灣現在全癌5年存活率接近60%來說一樣，也就是長遠來說，我們期許肺癌5年存活率要跟一般癌症一樣。