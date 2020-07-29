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里山動物彩繪列車8月3日告別 最後時刻表曝光

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
「因愛啟程－跟著里山動物去旅行」繪本。圖／取自林務局臉書
「因愛啟程－跟著里山動物去旅行」繪本。圖／取自林務局臉書

農委會林務局與台鐵合作推出的「里山動物彩繪列車」，行駛760多天，將於8月3日功成身退，林務局公布最後列車時刻表，讓民眾可以把握機會留下合照，還可抽獎獲得里山列車繪本 。

里山動物彩繪列車由林務局企畫，107年推出第一代開始便大受歡迎，里山動物列車2.0開跑後，更吸引不少民眾追著列車上山下海，捕捉各種角度的畫面。林務局表示，里山列車與民眾一起旅行700多個日子，也透過四種生態主題車廂，集結100多種台灣本土原生動物，讓火車不只是火車，也是環境教育的平台，讓里山動物走入每個人的日常。

里山列車彩繪將於8月3日貼膜，由於里山列車為台鐵通勤列車，配合車輛保養段運用及檢修需要，沒有固定行駛班次，但若配合林務局活動會有指定行駛班次，林務局已公布里山列車時刻表，讓民眾可以把握最後機會與里山列車合影。

另外，若在林務局臉書文章留下與里山動物列車的合照，就能抽「因愛啟程－跟著里山動物去旅行」繪本。活動今起開跑至8月5日結束，8月7日開獎，將抽出30名得主。

彩繪列車 台鐵 車廂

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