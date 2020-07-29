有中文了！ 星空聯盟旅遊資訊平台升級 3重點一次看

全球規模最大的航空聯盟-星空聯盟，自今年6月底推出旅遊資訊平台以來，持續升級多項新功能，方便旅客規畫多點停留的旅遊行程。星空聯盟說，新一次的升級提供更多個人化的操作體驗，包含可選取二段行程、新增四種語言等，方便旅客使用。

星空聯盟推出的旅遊資訊平台(Travel Information Hub)，目的是讓方便旅客掌握快速變化的旅遊規定，包括各國的COVID-19防疫規定以及需要配合的衛生安全措施。

星空聯盟客戶體驗部副總經理德爾格(Christian Draeger)表示，星空聯盟旅遊資訊平台的誕生，是為了簡化各國複雜的防疫規範，協助旅客更容易取得航空旅遊相關資訊。該平台整合星空聯盟26家成員公司及全球航網中許多主要機場的作業規定，並持續擴充目的航點及轉機機場的訊息，為旅客提供搭機的健康與衛生安全規定。

該次升級包含三大重點：

一、選取二段行程（包括二家航空公司、三個機場）

旅遊資訊平台原先僅能查詢單一機場及一家航空公司的搭機規定，現在新增轉機查詢功能，升級為更完整的行程規畫服務，可一次查詢出發機場、轉機機場、目的地機場及所有搭程航空公司的搭機規定。另外原本只能查詢單一國家的出入境防疫規範，現在可以在同一頁面查詢行程起迄國家的相關規定，便利的操作功能讓旅客能更容易規劃行程。

二、新增四種語言

除了預設的英文介面，旅客現在可以切換成簡體中文、法文、德文、西班牙文。

三、電子郵件分享功能

此功能可讓朋友、同事和旅遊專家相互分享彼此對於旅遊規定的搜尋結果。

星空聯盟成立於1997年，是第一個全球性的航空聯盟，為國際旅客提供綿密與便捷的飛航服務。成立以來，星空聯盟獲得市場高度的肯定與無數的獎項，包括航空運輸世界雜誌的市場領導獎，並獲商務旅行者(Business Traveller)雜誌和SKYTRAX雜誌選為最佳航空公司聯盟。現有26家成員公司，包括愛琴海航空、加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、全日空、韓亞航、奧地利航空、哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、克羅埃西亞航空、埃及航空、衣索比亞航空、長榮航空、波蘭航空、德國漢莎航空、北歐航空、深圳航空、新加坡航空、南非航空、瑞士航空、葡萄牙航空、土耳其航空、泰國航空和聯合航空。星空聯盟飛航網路每日提供超過19000個班次，飛往195個國家超過1300個目的地，除此之外，星空聯盟「轉機合作夥伴」吉祥航空與泰國微笑航空也為旅客提供更多航班選擇。