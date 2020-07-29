台糖再推三倍券優惠 加油滿額送住宿5折券

台糖公司於振興三倍券發行首日推出蜜鄰超市優惠等好康，旗下加油站與飯店再度加碼，聯合祭出「振興油禮」活動，8月1日起民眾至台糖加油滿500元，並至少使用1張振興三倍券付款，台糖就送高級住宿5折券1張，全台限量1萬張，送完為止。

台糖油品事業部執行長徐繼聖表示，時值暑假旅遊旺季，為有感加值振興三倍券，台糖加油站特別配合三倍券推出加油滿額送高級住宿優惠券活動，今年底前民眾持該券前往尖山埤江南渡假村，或池上牧野渡假村住宿，可享平日5折、假日7折優惠，台糖台北會館則是不分平假日，皆可享5折住房折扣，入住還有台糖健康飲品伴手禮可以拿，相當划算。

台糖指出，這次活動天天都半價的台糖台北會館坐落於西門鬧區，鄰近三鐵共構的臺北車站，交通便利、客房新穎，是悠遊臺北的首選；位於臺南柳營區的尖山埤江南渡假村，自民國97年起即連續榮獲特優等風景遊樂區的肯定，且水庫周遭景緻媲美江南美景，江南畫舫遊湖與各項遊園行程讓每位旅客都能徜徉於山水之樂；位於花東縱谷池上米鄉的池上牧野渡假村山巒環繞、綠草如茵，且有弓角羚羊等保育動物成群於草原上漫步、覓食，慢活的渡假氛圍引人入勝。