桃園登革熱本土病患南下台南 這些地方今天噴藥防治

疾病管制署7月21日確診桃園市今年首例登革熱本土病例，截至目前國內累計9例本土登革熱病例，其中一名確診個案於7月23日南下至台南佳里區及中西區旅遊，台南市登革熱防治中心已掌握活動軌跡，並持續進行相關的防疫措施。

台南市登革熱防治中心主任陳怡表示，該個案7月18日出現間歇性發燒，軀幹紅疹，約1-2天後消失，7月23日早上從桃園出發至佳里區及中西區活動，晚間因身體不適至本市醫院就醫，隨後當晚即返程回到桃園。

7月28日防治中心接獲通報，隨即完成相關活動地的疫情調查、病媒蚊監測，環境孳清，室內噴霧罐壓放及衛教等工作。今天進行活動地戶內外環境化學防治；另請活動地附近的醫療院所提高警覺並加強通報，以確保疾病無傳播之虞。

市長黃偉哲提醒：近日陣雨不斷，環境中容易造成容器積水，市民務必於雨後落實戶內、外環境巡查與整頓，加強「巡、倒、清、刷」，以避免孳生病媒蚊。

民眾赴東南亞、南亞等熱帶國家時，出國前應清除居家環境積水容器並倒置，出國活動時做好防蚊自主管理，身體裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥品，長時間在戶外活動時，建議穿著淺色長袖衣褲避免蚊蟲叮咬，返國後14日內，應密切留意自身健康情況。