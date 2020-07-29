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攝護腺癌檢查 新式攝護腺切片精準更安全

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院泌尿科醫師呂謹亨表示，新式多參數磁振造影融合超音波影像經會陰攝護腺切片，克服傳統切片方式無法取樣的位置限制。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院泌尿科醫師呂謹亨表示，新式多參數磁振造影融合超音波影像經會陰攝護腺切片，克服傳統切片方式無法取樣的位置限制。圖／童綜合醫院提供

71歲許姓男患者多年前開始出現頻尿、夜尿、急尿與尿不乾淨的情況，經診斷為攝護腺肥大，開始定期至泌尿科門診就醫，治療追蹤過程中發現，體內血清攝護腺特定抗原 持續緩慢升高，但肛門指診沒有發現硬塊，在北部醫院進行直腸超音波攝護腺切片，雖然兩次結果都是良性，但在第二次切片後，因為感染而高燒不退，還引發敗血性休克，在加護病房住了一週，他對經直腸超音波攝護腺切片出現陰影；後來到童綜合醫院就醫，以新式攝護腺切片精準更安全，降低感染機率。

童醫院泌尿科醫師呂謹亨說明，患者指數上升速度快，每年PSA 上升超過0.75 ng/ml，且肛門指診摸不到硬塊不代表沒有癌症，建議對方進行切片檢查，但患者拒絕並告知疑慮，呂謹亨解釋說明，除經直腸超音波攝護腺切片以外，童綜合醫院目前新引進多參數磁振造影融合超音波影像定位攝護腺切片，可以針對MRI影像懷疑腫瘤的位置做精準切片，且切片是經由會陰部而不是直腸，所以大大降低術後感染機率。經醫病間溝通後，患者同意進行多參數磁振造影融合超音波影像定位攝護腺切片檢查。

切片過程發現患者腫瘤位置在攝護腺前方偏頂端處，是傳統經直腸攝護腺切片較難取樣的地方，剛好藉由新式的定位儀器，精準切到腫瘤組織，切下來的病理報告確診罹患初期攝護腺癌；後經達文西攝護腺切除手術，成功完整切除攝護腺腫瘤，並保留神經，維持了正常的解尿及性功能。

呂謹亨表示，傳統攝護腺癌病理診斷，是使用經直腸超音波做12針隨機切片，不一定能切到腫瘤的位置，診斷率約僅三成，尤其是腫瘤如果在較難切片的位置，如個案是在攝護腺的前端或頂部，就難以診斷；傳統式切片因直腸有許多腸內菌，易由切片的路徑感染攝護腺，也可能有術後直腸出血、發燒甚至感染性敗血症的風險。

為避免併發症發生風險，攝護腺診斷方式不斷改善，目前除了傳統經直腸攝護腺切片，也可選擇新式多參數磁振造影融合超音波影像經會陰攝護腺切片；這種新式的切片診斷方式，針對MRI影像腫瘤位置精準切片，診斷率大幅提高到九成左右，且克服傳統切片方式無法取樣的位置限制。此外，因為經會陰而非經直腸切片，所以避免傳統切片可能出現的併發症風險。

傳統切片法之檢針恐因從肛門直腸進入而接觸到細菌，新式切片法之檢針從會陰進入則避免接觸細菌風險。圖／童綜合醫院提供
傳統切片法之檢針恐因從肛門直腸進入而接觸到細菌，新式切片法之檢針從會陰進入則避免接觸細菌風險。圖／童綜合醫院提供

腫瘤 患者 攝護腺癌

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