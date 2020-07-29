高鐵會員全新點數平台上線 不只能換車票還能換這些
為提供高鐵TGO會員更豐富、便利的點數兌換選擇，台灣高鐵公司今宣布與精誠資訊合作，推出全新「點數365」平台，網羅超過60個品牌、365項以上商品，即起開放TGO會員透過平台進行兌換，同時也祭出加碼優惠。
高鐵TGO會員服務自2017年10月上線以來，會員人數已超過143萬，高鐵更持續推出指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等TGO會員專屬好康。同時，TGO點數也逐步擴展應用範圍，除兌換高鐵車票、折抵票款、折抵高鐵假期行程款項，更可兌換超商商品。
高鐵說，8月底前兌換八大品牌（7-ELEVEN、全家便利商店、星巴克、翰林茶館、格上租車、和運租車、舊振南、萬國通路）指定商品，再享TGO點數加碼贈；此外，即起到9月30日，成功利用TGO點數365平台兌換任一品項，還可參加抽獎，累積兌換點數達1000點，還可再參加第二重抽獎，獎項包含百張高鐵票5折券、八大飯店住宿抵用券、eminet萬國通路行李箱（市價8280元）等超值好禮，兌換越多次中獎機會越大。
高鐵說，即起TGO會員可隨時隨地利用手機進入台灣高鐵會員TGO點數365平台，扣抵點數取得商品電子序號，再至品牌門市持手機出示商品序號，即可輕鬆取得商品。可兌換商品品項涵蓋五大類，包括烘培飲品、超商餐飲、交通休閒、伴手禮以及知名飯店住宿，兌換地點不僅橫跨台灣高鐵全線12座車站，更涵蓋全國大街小巷超過1萬個商家。
高鐵TGO會員購票乘車，凡進出站記錄完整且無退票記錄之車票均可累積點數，每消費20元即可累積1點，各票種均可累積。加入高鐵會員TGO手續簡便，只要年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效之電子郵件信箱，透過高鐵會員TGO網站或台灣高鐵App，填寫註冊資料並完成帳戶開通後，就能免費成為TGO會員。此外，使用高鐵行動購票App「T Express」的旅客，只要事先設定完成，訂票時系統即可直接帶入預設的TGO帳號，免去每次訂位需重新輸入TGO帳號的步驟。
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