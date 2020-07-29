大金空調攜手失親兒基金會 專業培訓一技之長讓愛延續

捐款助人不難，難的是讓善心永續循環。大金空調相信讓孩子擁有能自立的一技之長，才能改變人生，因此今年第二度攜手失親兒福利基金會，展開「大金空調希望種子-訓考實用計劃」，以基礎培訓、考照、實習、輔導就業為主軸設計，以一對一分離式空調安裝教學為出發點，讓無相關經驗及冷凍空調背景之的孩子也能入門學習。

失親兒福利基金會董事長黃寶慧表示，基金會成立至今已在全台服務超過6,000位失親孩童，除了陪伴和建立孩子自信及勇氣，唯有孩子自己習的一技之長才能創造屬於自己璀璨人生。大金空調本次培訓計畫的助教則是由第一屆學長擔任，除了傳承學習經驗，也讓昔日的受助者成為助人者。另人感動的是，第一屆學生已在今年夏天為失親兒福利基金會辦公室進行空調清洗作業，不僅學以致用，也為基金會省下一筆空調保養費用。

和泰大金空調培育產業人才不遺餘力，斥資千萬分別於台北及台中成立空調研訓中心，位在桃園的AP營運中心更是大金亞洲最大的海外AP據點，提供最先進的大型空調節能系統解決方案服務台灣商業及工業客戶。而除了硬體設備的建置，軟體的教育訓練更是紮實，每年舉辦超過250場的教育訓練課程，持續深化台灣空調產業的專業能力。技服總處張裕成副總表示，由於氣候變遷，空調已是生活必需品，在少子化時候各級學校減班廢校之際，唯有冷凍空調科系是逆勢增系擴班，空調產業不論是在未來的就業發展或想精進學歷都是大有可為。

大金空調領先全球獨家研發的R32環保冷媒空調，可以減少75%地球暖化，臭氧層0破壞，而為了將減碳高能效的R32冷媒加快推廣應用到全球，更將多項R32專利免費給全球使用。截至目前全球減排量已達1億5,000萬噸碳，對減低地球溫室效應帶來巨大的貢獻。