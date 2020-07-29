神啊請給我好的設計師！十大網友熱議室內設計媒合平台上線了

好的設計帶你住豪宅！

拿出積蓄買下人生第一套房，這看房前得貨比好幾百家，考量交通、地理位置、空間等等，畢竟這可是人生大事，然而買房後也不能隨意裝潢，心裡夢想的北歐風、日系文青風、工業風、粉紅少女風通通有，砸大錢買下要住一輩子的窩，當然得要自己喜歡、看了滿意、住了舒服又要高CP值啊！

但到底要找誰設計、什麼風格適合你、價格又是多少呢？今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，受到網友熱議討論的「室內設計媒合平台」排名，想要哪種家就來找它們，絕對沒問題！

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1.設計家Searchome

成立10多年，設計家是台灣第一個提供家居裝潢圖片搜尋服務的網站，這樣的平台提供給猶豫不決的屋主，喜歡好多種元素卻不知道如何整合，或是茫然的屋主不知道哪一種風格更舒適，透過大量家居裝潢圖片、國內外室內設計業主介紹以及許多居家知識文章，在YT頻道上更能看到各種超美的風格設計，喜歡哪一款通通都可以！

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2.idSHOW 好宅秀居家設計平台

ID除了是代表每一個獨一無二的身分identity，是獨特的空間、室內設計師或是品牌；也是對空間、美感最理想ideal的匯集地，idSHOW好宅秀居家設計平台就是將消費者、設計師和建材廠商聚集一起，提供交流平台分享空間作品、品牌特色，還有VR技術快速讓你看到搭配好的家，心動不如馬上行動，快找出你的Style。

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3.幸福空間

喜歡看空間設計電視節目的人對幸福空間一定不陌生，YT頻道上也有許多超美的空間設計裝潢，幸福空間提供尋找設計師、家具採購、收納規劃、監工驗收等一切事項，甚至居住一陣子後的房子疑難雜症都有服務並給予建議，然而先前幸福空間爆出設計師剽竊知名設計大師的作品，還疑似在訴訟文件放上調查官名片像是有警告意味，引發網友議論。

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4.設計王DesignWant

把全球室內設計通通搬到你面前！設計王是設計媒體，主要報導國內外空間設計作品、巧思、概念，給予屋主設計靈感，從家裡擺飾、家具到一整棟和一整間房的設計都有，不論是店面、家裡的規劃，依照需求有各種路線、美感的拼湊，每天生活的空間怎麼能隨便弄弄，把設計融入生活，就是要365天都在激發你的靈感和美感。

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5.信義居家

從信義房屋買到房，再由信義居家給你更有保障的居家服務！信義居家幫你搞定家的大小事，說到家除了要設計得美美外，最煩人、最討厭的想必就是漏水、壁癌、白蟻，想想住在裡面一直遇到這種事，住的哪能安心，信義居家包辦生活一切大小事，「室內設計」分別針對每個空間都能讓你找尋數百種靈感，「專業諮詢」則給你裝修、生活上遇到的眉角問題，甚至要搬家、資源回收、防蟲害等通通有，超貼心服務就像是你的親切好鄰居～

image source:FB/信義居家

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6.Deco TV

Deco TV把你喜歡的樣子全都錄下來！室內設計帶給住的人方便、舒適享受，Deco TV影片同樣傳遞一段故事、一個你和家的關係，像是老人家喜歡的日式、樂活宅，亦或是越來越多單身族、小夫妻的簡單卻俏皮輕鬆的小屋清新設計，結合設計師、設計理念和居家品牌讓更多人找尋住的靈感。

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7.100室內設計

100這個數字就是0和1，最簡單、最基本、最純粹的數字，100室內設計想要帶給每個人直覺、明確和便利的生活，無論你是要裝潢家裡，還是改造租屋處、店面設計，而說到室內設計，許多人在意的風水、視覺空間、風格搭配，100室內設計的影片除了走訪各個設計作品外，也透過QA分享買屋、找設計師等過程中會遇上的一連串眉眉角角，陪伴你走過有窩的旅程。

8.homify

今晚你想來點歐洲城堡風、日式禪風還是澳洲大自然Style？homify結合屋主和全球各地的專業人士，有設計靈感需求找homify、想看美房找homify，把你喜歡的風格、想要的需求蒐集起來，直接就能給設計師或是其他專業人士報價，一條龍全包設計裝潢更上手。

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9.PRO360外包達人網

360行、行行出狀元，PRO360外包達人網集結各行各業各種專業人才，你可以透過平台找到符合的人，你需要冷氣清洗嗎？你想要好的木工師傅嗎？你想要能夠滿足想像的室內設計師嗎？從極細小的日常事務到開店、裝潢，更特別的是，在PRO360你可以提供自己的專長也可以從需求找專業，「你是顧客也是專家」。

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10.樂活輕裝修

LOHAS就是樂活輕裝修的理念，「輕裝修」主打減少資源浪費，為全球環境和社會持續發展之路，所做的設計風格，要有創意又要能環保，對於現代人的理念來說不謀而合，更能降低設計成本，新屋裝潢、舊屋翻新都能找到屬於自己簡約卻不簡單的極簡清新風格，有沒有打中你心裡那間夢幻小屋的設計呢？喜歡就絕不能錯過！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年07月30日至2020年07月28日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『室內設計媒合平台』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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