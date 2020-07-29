日本腦炎流行高峰 醫師：蚊子感染終生帶原需謹慎防蚊

現為日本腦炎的高峰期，在我國以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的傳播媒介，桃園市現有3例確診個案，醫師表示，蚊子一旦被感染則終生帶原，提醒民眾平時出門就要加強防蚊措施。

日前有一名王姓女子因工作關係常待在戶外，戶外蚊蟲又較多，屬於高風險環境，近日身體出現發燒、頭痛、活動虛弱、口齒不清、意識改變等症狀，到院就診檢查。

衛福部桃園醫院神經科主治醫師黃玉晴表示，經腦部電腦斷層發現腦病變及中風，其症狀高度懷疑為腦膜炎經由腰椎穿刺，檢驗報告確診為日本腦炎，後續透過抗病毒藥物及相關治療後逐漸恢復，目前已出院，同住者並沒有疑似症狀。

如何預防日本腦炎？桃園醫院護理師劉宇婕指出，常見的病媒蚊三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊，棲息在吸血源附近的草叢、盆栽、貯水槽、菜園或池塘等積水處，吸血高峰為清晨及黃昏時段，提醒民眾平時應加強防蚊措施。

劉宇婕建議，外出活動時可穿著淺色長袖衣褲，要避免在高峰時段到高風險環境附近活動，檢查居家有無積水容器，或者使用合格的防蚊液，都能大大降低感染風險。