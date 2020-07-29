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今留意午後雷雨 周末起恐有較大雨勢

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
迎風面的東半部有局部零星短暫陣雨，西半部山區也還是會有午後熱對流的發展。本報資料照片
迎風面的東半部有局部零星短暫陣雨，西半部山區也還是會有午後熱對流的發展。本報資料照片

今天天氣和昨天類似，同樣是上午晴朗悶熱，中午前後會開始有午後熱對流的發展，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，今天留意35度左右的高溫，也要注意午後雷雨，聽到雷聲要趕快離開空曠的危險地區。也要留意交通安全，瞬間大雨可能影響視線，也很容易造成馬路的積水。

他說，今天主要影響台灣的天氣系統還是太平洋高壓，不過今天太平洋高壓更強，更往西偏，高壓脊主要在台灣的北側，也導致台灣今天的風向會從原本的偏南風到西南風，轉為偏東風到東南風，迎風面的東半部有局部零星短暫陣雨，西半部山區也還是會有午後熱對流的發展，不過雲系在發展起來之後，會隨著風向飄向平地，雨是由山區往平地漫延。

今天也要留意西半部的高溫，由於吹東風到東南風的關係，西半部普遍位於山脈的背風側，除了日曬會造成明顯增溫之外，氣流的背風沉降作用也會使得溫度更容易上升，今天還是要多補充水份，預防中暑，及隨時留意自己的身體狀況。

預計這樣的天氣可以持續到周五左右，他說，接下來要特別留意的是，位於菲律賓附近的熱帶擾動和南方的水氣，原本位於菲律賓中部附近的低壓擾動，在周末會逐漸往西北朝南海移動，南海附近並會有季風低壓槽的建立，是一個大範圍且富含水氣的低壓系統，也是容易造成熱帶性低氣壓或颱風生成的環境。

他說，預計周日起到下周二，台灣就會受到這個低壓槽帶來的水氣影響，是未來幾天要特別關注的重點。

南海 高溫

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