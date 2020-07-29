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央廣首辦印尼語聽友會 感謝印尼移工付出

中央社 / 台北29日電

疫情擋不住熱情，中央廣播電台首次舉辦印尼語視訊聽友見面會，與近百名來自印尼當地、在台工作的移工線上歡聚。央廣董事長路平說，「印尼朋友對台灣貢獻很大，台灣人很感激」。

「Selamat ulang tahun ！（印尼語的生日快樂）」，在28日聽友見面會上，央廣董事長路平、總台長張正及印尼語主持群與會，現場準備16吋大蛋糕，台、印兩地聽眾也齊唱印尼語版的生日快樂歌，一同提前慶祝央廣的92歲生日。

路平先用印尼語向聽眾問候，讓印尼聽友好開心。路平表示，本來4月要到印尼萬隆舉辦聽友會，但受疫情的影響，變成視訊見面會，也具有劃時代意義。

路平致詞時說，央廣已成立92年，以印尼語對東南亞國家廣播也有60多年了。從1992年起，很多印尼朋友幫助台灣進步，讓台灣的家人得到更好的照顧，對台灣的貢獻都非常大。

她表示，未來央廣會持續與世界各地的聽友「溝通」，讓印尼朋友、在台灣的移工、新住民，甚或是台灣民眾等都能互相認識交流。

收聽央廣節目達45年的印尼比娜大學（BINUSUniversity）教授Herbert Sunu Budiharjo在聽友會上，向印尼聽眾細數央廣各種特色，並大力讚賞央廣主持人和聽眾間的交流密切。

從印尼到台灣工作14年的Nila Ineman則在宜蘭上線參加聽友會，她說，這樣的互動能連結台灣與印尼兩地人的心，很有意義，希望以後能多辦相關活動。

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