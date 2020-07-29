颱風生成有譜？ 氣象局：熱擾動的溫床季風槽可望建立

7月高溫炎熱的天氣讓人受不了，中央氣象局官方臉書粉絲專頁「報天氣 - 中央氣象局」表示，今年7月的副熱帶高壓把台灣「黏著著」，因此天氣穩定炎熱了好長一段時間。未來幾天仍然屬於高溫炎熱的天氣型態，但是副熱帶高壓將往北抬，不再執意地蓋住台灣。

副熱帶高壓北抬會帶來什麼影響？「報天氣 - 中央氣象局」表示，本周後期副熱帶高壓軸線北抬，使得季風槽得以在南海及菲律賓東方海面建立，而季風槽是熱帶擾動的溫床，有利於熱帶性低氣壓或颱風的生成及發展。

今明兩天的天氣還是處於比較不穩定的狀態，東部及東南部受偏東風影響，迎風面地區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午，中南部地區也有降雨的機會。各地依然受到午後雷陣雨的影響，並有短時大雨或豪雨發生的機率；出門記得攜帶雨具，尤其前往山區注意溪水暴漲。

今天東部、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲悶熱的天氣，午後有短暫雷陣雨，並有局部短時大雨或豪雨發生的機率；清晨至上午西半部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；晚起基隆北海岸、恆春半島沿海、空曠地區易有較強陣風。

明天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱，東半部地區有局部短暫陣雨；午後西半部地區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率。