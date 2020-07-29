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季風低壓將掃過台灣 吳德榮：周日起劇烈降雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
最新歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式第5天(2日20時)模擬顯示，季風低壓環流中心(紅L)皆在海南島附近，低壓槽(紅虛線)向東北延伸至北部海面；季風低壓環流東南象限為強勁西南氣流(紅箭)。圖／取自吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄
最新歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式第5天(2日20時)模擬顯示，季風低壓環流中心(紅L)皆在海南島附近，低壓槽(紅虛線)向東北延伸至北部海面；季風低壓環流東南象限為強勁西南氣流(紅箭)。圖／取自吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣附近大氣低層東南風、水氣多，東半部易有局部降雨；西半部桃園以南午後有局部陣雨或雷雨的機率，局部地區仍有較大雨勢。

各地區最高溫約在35至37度，仍要注意防曬、防中暑。今天北部24至37度、中部23至36度、南部23至35度、東部23至35度。

吳德榮說，明天至周六台灣附近大氣低層為太平洋高壓及季風低壓環流交界的東南風、水氣很多，東半部有明顯降雨；背風面午後對流明顯減弱，僅新竹以南山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。西半部高溫約在36、37度左右、天氣炎熱，仍要注意防曬、防中暑。

他說，最新歐、美模式模擬皆顯示，周日、下周一季風低壓槽由東南往西北掃過台灣，若來不及發展，也會帶來大量降雨。若有發展，則除大量降雨外、還會伴隨強風。

吳德榮說，下周二的模式模擬則顯示，無論季風低壓內的擾動，是否已有被命名為颱風的條件？其東南象限的強勁西南氣流將持續通過台灣，有帶來連續大量降水的潛勢。故此季風低壓對台灣的威脅，絕不可小覷；應持續觀察最新資料的調整。

吳德榮 防曬 高溫 天氣動態

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