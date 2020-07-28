生育平台多溝通 育齡癌友有生機

癌友也能生兒育女！癌症希望基金會董事長王正旭28日在記者會上表示，過去癌友往往集中在治療上，難以事先想到生育議題，因而錯失決定未來生育的機會，呼籲癌症病人與癌症醫生、生殖醫生加強溝通，讓癌友在抗癌成功後，還有機會建立家庭、生兒育女。

建線上平台加強醫病溝通

癌症希望基金會於2017至2019年進行「癌友生育決策之經驗與需求」問卷調查，蒐集179位育齡癌友的意見發現，近6成癌友不排除未來生育可能，1成5的人積極嘗試懷孕，顯示需要正視癌症病友的生育議題；1成癌友後悔療前生育決策及4成癌友表達生育保存資訊不足，顯示醫病討論不夠充分。

國民健康署長王英偉表示，過去癌症病人的醫療專注在治療疾病，可能忽略關注生育的議題，因此建立癌友生育健康資訊平台，期望提供癌友淺顯易懂的癌症與生育資訊，幫助癌友做出最合適的生育決策。

癌友現身說法

記者會上，曾罹患乳癌的佩佩表示，她在4年前、30歲時發現罹癌，上網查詢治療資訊時發現化療可能影響卵巢健康，因此主動跟醫生討論能否冷凍胚胎，「在去年順利生下雙胞胎。」；8年前罹患白血病的傳勇表示，很慶幸醫院的護理師告知他凍精的資訊，讓他在治療前完成冷凍精子，「現在才有機會對自己的孩子說，你真的是世界上最可愛的！」

王正旭提出「療前三主動」的主張，呼籲癌症病人「主動查詢」、癌症醫師「主動告知」及生殖醫師「主動說明」，期盼透過醫病共同把關，落實自主生育決策，讓癌友有機會建立家庭、生兒育女。

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