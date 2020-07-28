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金針花季佈星空 花蓮農友北上攬客

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
花蓮縣長徐榛蔚28日帶農會及農友到台北宣傳8月份的金針花季。（photo by 施凱文/台灣醒報）
花蓮縣長徐榛蔚28日帶農會及農友到台北宣傳8月份的金針花季。（photo by 施凱文/台灣醒報）

穿著藍色短袖襯衫、印著大大金針花樣的舞群在台上乘著熱情的歌廳秀音樂跳舞，還有陣陣的糕點香味傳出。花蓮縣長徐榛蔚28日帶著花蓮玉溪及富里農會及當地業者在福華飯店舉辦「2020年花蓮金針花季」宣傳記者會，現場氣氛熱鬧非凡。

記者會上，富里農會以60年代熱鬧歌廳秀為主題，搭配復古風音樂帶來熱情的舞蹈表演，每個人身上穿著大大的金針花藍色襯衫更是充滿濃濃的熱帶風情。會中燈光暗下播放金針花季介紹影片時，環繞現場的畫面彷彿星空，農友、農工也在一旁大聲歡呼及載歌載舞，活力十足。

佈置得像食品博覽會的現場香味四溢，有主廚創意製作的香吉士紅茶蛋糕、小油菊金針磚、米香火龍果麵包、龍貓造型糕點及水滴狀千層酥等特別研發的花季小點心。還有花蓮特產的富麗有機米，米穀粉烘焙的健康麵包糕點，如薑黃月娘米酥餅、米核桃小歐包、米婆婆蛋糕等，飲品有蜜香紅茶和旦茶六十。

此次特地從花蓮來台北宣傳是因為8月份即將迎來金針花季，花蓮縣長徐榛蔚表示，每年特地上來台北宣傳，就是要把一年一度的農業盛事跟大家說，「今天金針花季最熱鬧的2座山的農友跟農會夥伴都到現場了。」

花蓮當地農產業者「林家園」的林先生也跟著上來台北宣傳，他說，金針花季最出名的有赤科山及六十石山，「赤科山主要是以金針花盛開為主，有全台最大的種植面積，六十石山則是能拍大景，有批著薄紗的美女嫵媚感。」

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記者會 創意料理 徐榛蔚

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