重要防線失守！ 花蓮出現秋行軍蟲危害水稻首例

秋行軍蟲危害擴大，花蓮玉里水稻育苗場秧苗疑遭秋行軍蟲危害，農委會昨現勘確認後，今天宣布秋行軍蟲新增寄主水稻。由於水稻為我國栽培面積最廣作物，一旦淪陷可能損失重大，防檢局今緊急公告防治用藥，另水稻育苗期及曬田期受危害風險最高，呼籲農民加強巡田、及早用藥。

秋行軍蟲為雜食性，寄主多達353種，主要為玉米、水稻、高粱、棉花等作物。去年在中國大陸造成嚴重糧食危害，並疑似隨著氣流傳入台灣，去年6月首度在台灣青割玉米上發現。

水稻為我國單一栽培面積最廣作物，年種植面積約27萬公頃，外界擔心水稻若遭秋行軍蟲危害會導致較大損失。農委會副主委陳駿季表示，目前以玉米危害最嚴重，水稻在水田耕種，但秋行軍蟲必須在土裡化蛹，水田環境相較不適合生長，但農民仍要提高警覺。

秋行軍蟲侵台後陸續新增寄主，且頻率愈來愈高。去年6月首度公告玉米為寄主，隔月新增百慕達草、高粱，直到今年3月新增薏苡，4月又一口氣增加小米、狼尾草、薑，5月新增落花生，今天又新增水稻。

近期正值花蓮二期稻作插秧時期，此次首度危害水稻案例由代耕業者發現秧苗受害，該秧苗約為覆土後3周，葉片普遍可見受害食痕，蟲體則多躲藏於秧苗底部、接近土面位置。

防檢局副局長鄒慧娟表示，目前對秋行軍蟲仍維持第二階段「強制噴藥」防治措施，今天公告剋安勃等6種緊急防治藥劑，只要按照公告作法，就能確保防治效果，改良場也會協助用藥策略及技術指導，農民應加強巡田，只要及早發現並把握用藥時機，就可確保生產受最小傷害。

針對秋行軍蟲寄主快速擴增，鄒慧娟表示，秋行軍蟲寄主範圍廣，去年首度來到台灣，會在新環境尋找最喜歡的寄主，也就是玉米，穩定立足後就會陸續尋找其他寄主。不過秋行軍蟲幼蟲期對藥劑最敏感，去年高粱發生危害也一度讓外界緊張，但把握用藥時機，收穫量比前五年平均值多百分之五。

防檢局說明，曾邀集水稻育種及病蟲害專家召開會議，依稻作生育期及國內水稻灌溉栽培模式整體評估，結果顯示育苗期及曬田期受秋行軍蟲危害風險較高，農民應特別在這兩個時期加強巡田。