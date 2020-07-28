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12萬C肝潛在患者還沒治療 今年新藥還有三萬多名額

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
比對大數據之後發現，還有12萬名C肝潛在病人未曾接受治療，而且今年雖有82億元經費、五萬個名額，卻還用不到一半。圖／本報資料照
比對大數據之後發現，還有12萬名C肝潛在病人未曾接受治療，而且今年雖有82億元經費、五萬個名額，卻還用不到一半。圖／本報資料照

健保署統計，過去三年完成C肝全口服新藥療程的病人，治癒率高達98.1％，不過交叉比對大數據之後發現，還有12萬名C肝潛在病人未曾接受治療，而且今年雖有82億元經費、五萬個新藥名額，卻還用不到一半。健保署將上述潛在病人資料提供地方衛生局，以積極推進篩檢，預計明年還有四萬個名額。

醫審及藥材組組長黃兆杰表示，有些人其實已經有測出C肝抗體陽性，需要進一步做病毒檢測但沒做。有些人則是在早期被診斷出來，但因為當時藥物副作用大，所以只留下診斷紀錄，沒有其他近一步的治療紀錄或抗體檢測紀錄。

因此健保署善用健保資料2017年至2019年間的診斷和檢驗資料，搭配國健署的健檢資料，發現有已經檢測過但沒治療的有兩萬人，待驗抗體的有兩萬人，待檢驗病毒量的也有8.5萬人，合計大約有12萬人是可能已感染C肝但還未接受過治療的。

黃兆杰表示，今年C肝專款有約82億元，比過去三年中的任何一年還要多，但直到7月下旬只有約2萬4千人使用新藥，還有3萬多個名額沒用完。因此要將潛在病人的資料提供給各地方政府衛生局，希望主動找出病人，呼籲患者積極接受治療。

林口長庚醫院副院長、肝病專家簡榮南表示，今年因為疫情的關係，大醫院門診量下降了兩、三成，因為肝病不痛不癢，沒有急迫性，所以很多民眾沒有就醫，名額利用較慢，不過隨著疫情趨緩，人將慢慢回流。

簡榮南說，知道自己有C肝也有治療意願的人，過去三年都已接受完整治療，而且治療成功，雖然治癒者不會有終生抗體，但台灣公共衛生條件改善，再感染率也很低。積極找出不知道自己需要治療的病人，將是台灣實踐2025年消除C肝的現階段主要挑戰，仰賴地方衛生單位和民間團體的攜手合作。

C肝 健保

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