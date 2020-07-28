影／國道6號將有休息站 東草屯休息站2022年完工

交通部高公局擬在國道6號東草屯地磅站附近興建休息站，預計2022年底前啟用，可望成國內首座東西向國道休息站，交通部長林佳龍今前往了解該工程辦理進度，並到國道3號草屯交流道、南投服務區等視察南台中國道交通改善現況。

高速公路局指出，國內現有國道2、4、6、8、10號共5條東西向高速公路，但均無休息站，因南投大埔里地區如「台中後花園」，國6旅遊交通量大卻距南投、清水、泰安服務區逾20至60公里，因此規畫新建提高服務品質，並帶動觀光。

而國6東草屯休息站興建工程總經費約2億9559萬元，預計今年底可完成設計，並在2022年底前完工啟用，而站區內男女廁所共68間，將可停汽車137部，預估1小時停車翻轉率可達800部，另設有廣場販售農特產品，並提供餐飲服務。

高公局中區養護工程分局長彭煥儒說，該休息站除提供停車休息和餐飲，也結合景觀、休閒、節能和生態永續，串聯周邊綠意採用生態工法，並善用導入自然光，減少燈具使用，完工後民眾可在站區遠眺九九峰、鋸山、鳥嘴潭人工湖等景致。

此外，林也視察國道3號南投服務區及高速公路耐震補強、草屯交流道主線穿越橋等施工狀況，其中南投服務區已完成智慧型停車導引系統，以車牌辨識瞭解進入服務區車況，並提供車位占用狀況給用路人，並將站區公設融入當地原民文化。

林佳龍則表示，國6東草屯休息站完工後可望成為國內首座東西向國道休息站，遊客可到該休息站如廁、用餐，假日還有藝文市集能購買地方特產，改善讓遊客「過草屯卻不入」的狀況，有效帶動地方觀光產業。