農地無人機「黑飛」亂噴藥 防檢局：與地方強化查緝

因應農村老化，農委會鼓勵無人機噴藥，農忙時期卻出現到處亂噴的「黑飛」亂象，例如灑到他人農田甚至身體上。農委會防檢局表示，為保障無人機施藥作業安全及維護合法代噴業者權益，對於不遵守法令者，已與地方政府強化查緝，將視違規情事依農藥管理法及民航法裁處。針對民眾疑慮，也將會同民航局滾動式檢討管理規範。

配合民航法無人機管理專章的增訂，防檢局推展無人機施藥代噴制度，並修正農藥代噴技術人員訓練辦法、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦法，規範以無人機施藥者須符合代噴資格，並經學術科訓練，考試通過取得證照。飛行機載具及操作人員也要符合民航法規取得飛手資格，並取得農委會、民航局雙證書後，才可執行農噴業務。

防檢局說明，無人機施藥須具備農委會「空中施作類別之農藥代噴技術證書」、民航局「民航局無人機專業操作證」兩種證書。為培植無人機代噴人員，防檢局與藥毒所辦理代噴技術人員訓練，並由藥毒所辦理遙控無人機專業操作證測驗，輔導合格農藥代噴技術人員參加民航局專業操作證測驗並取得雙證書。目前已有227人同時取得雙證書。

民航法規定，從事投擲或噴灑活動須具備法人身分，且飛航活動須事先報請民航局核准，為加速農藥代噴人員申請核准，防檢局說，已與民航局共同研議「農用遙控無人機作業手冊」簡式範本，審定後提供農業法人團體參考使用。目前已有5家代噴業者通過審查，也鼓勵合格飛手加入法人團體，解決資格身分問題。

為讓無人機施藥定位更精準，農委會農業試驗所正規畫建置RTK基準站，建構智慧耕作網路並統一管理平台，讓業者填報施藥紀錄並辦理報到報離作業，相關飛行軌跡也紀錄在平台中。