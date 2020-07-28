3千人提氣候建言 要求管制大企業總排放量、推廣電動車

環保署今年5月中旬啟動「氣候公民對話平台」，6月底結束，約計收到近3千則意見，絕大多數聚焦在能源及製造部門的氣候行動，環保署表示，民眾對我國能源轉型及產業溫室氣體減量的議題特別有感，包括立法管制大型企業總排放量、推廣電動車輛、提高用電大戶使用再生能源占比，且普遍認為有努力精進空間。

環保署表示，這次平台收到的民眾建言約有六成來自女性，凸顯女性對生活周遭面臨的環境生態危機較敏感，也願意發聲表達對全球暖化與永續發展的看法。

若從年齡層來作分析，提出意見最多者是25歲至34歲的青年族群，環保署說，該年齡層的民眾，不論是在學或就業，相對擁有更多元管道接觸全球暖化或氣候衝擊資訊，認為應優先對主要溫室氣體排放源進行有效管理，建議立法管制大型企業總排放量，且強制用電大戶提高使用再生能源占比，並強調能源轉型朝向低碳發電結構，持續擴大再生能源發展。

此外，就住商運輸部分，許多民眾建議要汰換老舊燃油車，大力推廣電動車輛，並強化節能管理，有助減少溫室氣體排放。

我國規畫在114年將國家溫室氣體排放相較於基準年94年減少10%，能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門都將設定該部門的排放上限，環保署表示，需要更積極的減碳作為才能達成目標，相關部會會將民眾建言納入下一階段行動方案執行參考。

目前「氣候公民對話平台」已增設意見回應專區，讓民眾瞭解各部門現行推動措施與因應作法。