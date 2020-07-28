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長榮航空四度獲全球十大最佳航空公司 還拿了這四獎

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮航空四度獲TripAdvisor Travelers’ Choice Awards評選入圍全球十大最佳航空公司等五大獎項肯定。圖／長榮航空提供
長榮航空四度獲TripAdvisor Travelers’ Choice Awards評選入圍全球十大最佳航空公司等五大獎項肯定。圖／長榮航空提供

全球知名的TripAdvisor旅遊網站於昨公佈Travelers’ Choice Awards最佳航空大獎，長榮航空再次獲得全球旅客肯定，榮獲「全球十大最佳航空公司」，同時也贏得「全球最佳商務艙」、「亞洲地區最佳航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」與「亞洲區最佳豪華經濟艙」共五個獎項，成績亮眼。

TripAdvisor首席商務長Kanika Soni表示，這次Travelers’ Choice Awards得獎者應該要感到十分榮幸，雖然旅遊和觀光產業在今年受到疫情的衝擊，但我們認為努力的成果還是值得慶祝。得獎者提供的服務和品質都深受大眾喜愛，不但實至名歸，更是未來全球恢復正常運轉後激勵人心的目標。

今年的Travelers’ Choice Awards最佳航空公司大獎，統計自去年1月至12月間之全球旅客搭機體驗評分及意見，共有64家來自歐洲、北美洲、拉丁美洲、加勒比海、中東、非洲/印度洋、亞洲、太平洋/大洋洲等地區之航空公司脫穎而出，由於該樣本數來自全球各地旅客的實際體驗，具有相當的公信力。

TripAdvisor旅遊網站平均每月有超過4.6億名不重複訪客造訪，已累積超過8.6億則評論和意見，網站中設有飯店、景點、餐廳及航空公司等主題。自TripAdvisor於2017年首次舉辦最佳航空大獎評選以來，長榮航空已連續四年榮獲Travelers’ Choice Awards肯定

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