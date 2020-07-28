中元節前豬肉供應量增加 豬價「由市場機制決定」

中元節將至，也是國內每年溫體豬肉需求量最大的節日，農委會協調業者增加供應，預計中元節前一周可供應16萬頭，比去年同期14.6萬頭增近一成，研判不致短缺。但近期豬價維持高檔，每公斤在77元至78元間，隨著中元節到來可能持續攀升，農委會表示，要交由市場機制決定。

每年中元節前最怕缺豬，農委會畜牧處家畜生產科長江文全表示，107年中元節前一周供應14.7萬頭豬，108年14.6萬頭，今年協調提升到16萬頭，供應量比前兩年增加，應該可以滿足消費者需求，不會發生缺豬的狀況。

至於豬價，中央畜產會統計，28日毛豬平均批發價格每公斤77.28元，24日至27日也都在77元、78元左右，隨著中元節即將到來，豬價可能持續攀升。

江文全表示，豬價仍要回歸市場機制處理，不過108年中元節前平均79.7元，107年73.74元，106年是82.48元，現在豬價落在77元，應該還在正常範圍，目前豬量供應及價格也相當穩定。

彰化縣養豬協會理事長游進課表示，夏季養豬成本高，目前業者雖有利潤但也不多，希望可以維持在每公斤80元以內價格，消費者可以接受，業者也得以維持合理收益。

游進課說，夏天氣溫高，母豬食慾較差、不易配種，長得慢、成本高，且今年夏天炎熱情形嚴重，許多豬農都反應母豬生產時因熱緊迫而暴斃，發生案例比往年更多更頻繁。