運動男喜獲麟兒 感謝當年罹癌時醫護提醒他凍精

罹癌非人所願，但面臨癌症衝擊時，癌友往往只想到治療，難以事先規畫生育。今年40歲的傳勇，八年前、新婚才九個月，發現慢跑時會喘、脖子腫大出現淋巴，看牙醫後牙齦持續出血，到醫院抽血檢查發現罹患白血病。他接受化療後復發，所幸後來骨髓配對成功，移植後恢復健康。

但由於白血病治療影響生育能力，傳勇說：「還好當時有冷凍精子」，治療前接受生育保存，今年3月喜獲麟兒。

癌症希望基金會日前針對179位育齡癌友進行調查，了解癌友對生育想法、罹癌後決策經驗、所需幫助等。結果發現，6成癌友完成治療後不排除生育，且有1成癌友對療前生育決策感到後悔；另外，因隨著醫療進步，台灣近6成癌友存活率超過5年，癌友的生育權愈來愈被重視。

為使有生育需求癌友獲得協助，基金會設計「癌友生育健康資訊平台」，與國健署、七大醫學會合作，以衛教資訊、癌友經驗、決策輔助等三功能，呼籲病友主動查詢、癌症醫師主動告知，生殖醫師主動說明，讓育齡癌友接收到完整的生育保存資訊，面對生育議題。

29歲的伶伶在2018年發現喉嚨不舒服、吞東西有異物感，醫師檢查發現喉頭有不明腫塊，到醫院做切片化驗確診早期淋巴癌。

當時她剛新婚兩周，得知罹癌大哭了好幾天，但本身是護理師的她，決定勇敢面對疾病。因此她和主治醫師討論後續生育問題，並花一個月凍卵，之後開始治療，幸好老公、家人都陪在身旁支持，2年多來已完成6次化療及17次放療，身體也調養得差不多，近期開始準備生育，也到癌希的資訊平台諮詢。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，可能攸關生育的癌症族群包括乳癌、婦癌、血癌、淋巴癌與睪丸癌，一年估計約影響7000人，其中乳癌育齡癌友人數最多，一年約有4000人。

研究顯示，癌友罹癌前生育意願最高，治療時跌落谷底，治療後生育意願隨之提升，且治療後每7位就有1位想嘗試懷孕，1成癌友後悔療前生育決策，包含癌後生育意願、醫護討論未被滿足、療前未做生育決策、生殖科介入低、後悔接受癌症治療等，另也有4成癌友表達生育保存相關資訊非常不足。基金會在聽到癌友需求後，花了約一年時間建構該平台。

他說，該平台提供最完整的生育衛教資訊，還有癌友現身說法的經驗分享，及協助病友釐清生育意願與風險，掌握跟醫護溝通，幫助決策。過去很多人罹癌後，都是想趕快把癌症治好，但卻常忽略生育的問題，加上育齡癌友過去因為資訊討論不足，使生育決策面臨困難，該平台建立後，有助病友認識、思考生育健康的議題。

衛福部國健署長王英偉指出，許多病人進入診療間時因為緊張、患病心情沉重等各種原因，經常會詞不達意，無法經自身病情有效傳達給醫師。為達到醫病溝通效果，國健署委請學術單位設計民眾診療提問單，讓民眾掌握其他病友提出的問題，也分享病友的經歷，這些提問單目前都設計在國健署「健康九九」的App中，民眾可多加利用。