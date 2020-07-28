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聆聽布農故事音樂 歌劇院88推出「越嶺」

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
台中國家歌劇院八八節推出「越嶺～聆聽布農的音樂故事」，透過音樂，講述布農歷史與相融的故事。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
台中國家歌劇院八八節推出「越嶺～聆聽布農的音樂故事」，透過音樂，講述布農歷史與相融的故事。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

8月8日歡迎到台中國家歌院「聆聽布農的音樂故事」。歌劇院28日舉辦「越嶺～聆聽布農的音樂故事」音樂會彩排記者會。故事講述布農族男孩與漢族女孩的一段愛情及家族的故事；音樂則結合了布農族與漢族音樂；象徵和諧頭融合。另透過故事，陳述舖展跨族群的融合與愛，並讓觀賞者更了解布農族人的歷史與悲歡歲月。

這場音樂會由台灣國樂團音樂總監江靖波指揮，國樂團並將與南投縣信義鄉布農文化協會共同表演。策展人曾敏芬教授說，台灣島呈現的多元文化，透過布農音樂與漢族音樂的結合，是相互融合的橋樑；但融合中，漢樂依舊保有其抒情寫景的優美，布農族音樂也仍保有其傳統的美音。

為鼓勵88節大家來看這場音樂會，歌劇院特別推出「哥哥爸爸真偉大─父輩同行第2張免費振興套票」，只要有父、叔伯、祖輩同行，即有優惠；套票詳情可上兩廳院售票系統了解及購買。

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布農族人 音樂會 國樂

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