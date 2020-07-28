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防疫新生活大家都往山裡走 他卻登高就噁心反胃

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
防疫新生活，許多人選擇往山裡走。圖／本報資料照片
防疫新生活，許多人選擇往山裡走。圖／本報資料照片

防疫新生活，許多人選擇往山裡走，一位初次接觸山林的男子，不小心往下眺望，一陣腳軟，再繼續往上爬，內心中的恐懼再也擋不住，暈眩加上反胃噁心感襲來，直呼要快點下山。過去從未發生過懼高症的他，卻在中年後怕高，讓他開始擔心自己。

懼高症到底是不是一種疾病？台北醫學大學附設醫院精神科主治醫師黃宇銳說，站在精神醫學角度，懼高症被認為是一種特殊情境的畏懼症，如同怕蟑螂、怕鬼等，怕高也是畏懼症中的一種特殊情境。

黃宇銳說，特殊情境畏懼症可能發生任何一個年齡層，女性較常見，病因被認為與大腦有關，人接觸特定情境時，想法使心理產生害怕、恐懼，腦部邊緣系統，也就是掌管情緒反映區域，會記憶人在面對特殊情境時的生理反應，如快樂或悲傷，身體放鬆還是胸悶、喘不過氣等，再次面對類似情境時，大腦喚回記憶，再反應在生理上，懼高症也是同樣道理。

開業精神科醫師楊聰財表示，懼高症也可能來自於幼時創傷，研究顯示，幼時常被家長抱著「飛高高」的孩子，幼時恐懼無法說出口，卻常常被抱高，留下創傷的印象後，也容易導致懼高症發生的機會，另外也有研究顯示，懼高症也可能透過家族遺傳。

楊聰財表示，懼高症若沒有影響到日常生活，其實沒有治療的必要，他曾遇過一位有嚴重懼高症的阿兵哥，因職務需求，必須要執行跳傘任務，若沒有完成任務，恐無法升遷，這類的情形就可以接受治療，目前治療效果可以達到五成以上。

楊聰財表示，治療懼高症可以分為藥物與非藥物兩種，懼高症產生的緊張、焦慮感，透過給予抗焦慮的藥物舒緩，同時進行以毒攻毒的減敏法，依照患者的情況，制定登高計畫，陪伴患者逐步接觸高度，從一層樓到十層樓，每周都要完成抗高作業。

陪伴接觸高度的過程中，必須要協助患者放鬆，調整呼吸，並幫助改變患者的認知行為，患者若積極按照課表作業，兩個月內能看到效果。

懼高症治療方式

•藥物：給予抗焦慮症藥物改善緊張冒汗的症狀

•非藥物

暴露治療：先給予患者看影片或照片，慢慢想像自己處於高處的感覺，克服後，可慢慢實際走向高度，逐步調高高度。

認知行為治療：協助患者改善心理障礙，透過回想等方法，慢慢重建對於高度的信心，同步協助身心放鬆，減少對高度的恐慌。

資料來源／楊聰財醫師

患者 醫師

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