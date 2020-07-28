運動讓血友病患關節受傷？錯！醫呼籲運動增加肌肉強度

血友病患者因為缺乏凝血因子，若是不及時予以治療，可能造成大量失血，或是關節、體內積血而造成內部損傷。因此，血友病患者從小就會被限制上體育課，降低碰撞的機會。但中華民國血液學會理事、三總血友病中心主任陳宇欽表示，血友病患者不能運動是一種迷思，患者需要規律運動訓練肌肉強度，才能對關節有更好的保護。

陳宇欽表示，台灣血友病患約1500人，以缺乏第八凝血因子的A型最常見，其次為缺乏第九凝血因子的B型。

由於血友病病因是凝血因子濃度不足，會造成嚴重出血。重度血友病患凝血因子濃度小於1％，常出現自發性出血，即使沒有碰撞也會出血，頻率約一個月二至三次；中度血友病患凝血因子介於1％至5％，通常介於是碰撞、受傷時就會出血，頻率約一年四至六次；輕度血友病患的凝血因子濃度則介於5％至40％，發生嚴重創傷或手術時才會有出血不止的問題。

而血友病患常因關節出血，刺激滑膜增生，導致更容易出血；因此有許多人認為血友病患因為要避免受傷出血的風險，不能運動。

但陳宇欽表示，這是錯誤迷思，血友病患者更應多適當運動，因為運動能訓練肌肉，讓關節有更好的保護。他進一步表示，過去A型患者一周要注射二到三次凝血因子，B型則是每周一至二次，但現在健保已將長效型藥物納入，可拉長藥效半衰期，四到七天注射一次即可，因此可與醫師討論何時運動，以及進行何項運動為佳。

陳宇欽建議，可選擇合適的運動項目，如游泳、桌球、羽球、跑步等非接觸型運動，尤其游泳因不增加關節負擔，最為合適。