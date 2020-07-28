最高3萬元 原民會補助滿55歲原民長者裝假牙

原住民族委員會開辦「109年度補助原住民族長者裝置假牙實施計畫」，今(28)日公告各地方牙科醫院(診所)願意合作名單，提供原住民族長者方便查詢就近的772家診所前往看診並申請補助。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，為了改善原住民族長者缺牙問題，該會補助55歲以上原住民裝置或維修假牙，每人最高3萬元，並且考量部分長者非居住於戶籍地，為能提供長者便民的申請方式，有裝置假牙需求的長者，僅需攜帶健保卡即可逕向鄰近的健保特約牙科醫院(診所)提出申請。

另外，為擴大保障原住民族長者權益，今年1月1日起已逕向牙科醫院(診所)申請，並完成裝置假牙的長者，請備妥相關申請文件後，逕送直轄市及縣(市)政府審查請款。

原民會提醒，針對低收入戶及中低收入戶55歲以上原住民族長者的假牙補助，是由衛生福利部補助，每人最高4萬元。至於不符合福利身分的55歲以上原住民族長者或是還沒有申請其他政府機關所辦假牙補助者，則可申請原民會補助。