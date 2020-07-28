國旅爆發 以國際客為主力的飯店仍艱辛

國內疫情解封且國外旅遊受阻，今年暑假掀起一陣國旅熱，以高雄來說，大致呈現鄉村熱、都市冷情景，高雄市觀光局說，旅遊人潮雖鄉村多於都市，但住宿還是會回到市區，愛河畔25、26日2天活動吸引約6萬人次，持續透過特色活動，也將人潮帶進市區景點。

高雄市五星級漢來大飯店總經理林子寬說，該飯店以外國客為主力，目前外國旅客、商務客仍相當少，整體住房率約4成，近期周六晚上能上升至9成，但平日仍艱辛，期待國際疫情快過，國門打開後，才能恢復往日榮景。

五星級高雄國賓大飯店說，受安心旅遊補助等誘因所賜，近期周末住房有將近9成佳績，平日約有5成，7月整體住房有6成多，也帶動餐飲業績表現。

觀光局長邱俊龍說，目前旅遊市場以國旅為主力，業者必須因應需求，適度調整定位，才能擁抱市場。邱俊龍說，高雄市最高峰有36家防疫旅館，這些防疫旅館也漸轉以安心旅遊客群為主，因應市場供需做調整。

邱俊龍表示，高雄近來國旅市場變得活絡，有些飯店假日有滿房佳績，平常日也快回到疫情以前水準，最壞已經過去，業者抓緊機會搶攻安心旅遊商機。