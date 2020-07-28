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18縣市續發豪雨大雨特報 七縣市雨最大達豪雨等級
中央氣象局續對18縣市發布豪雨、大雨特報。受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、苗栗至彰化、嘉義市、台南至屏東、花蓮地區及宜蘭、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請注意落石，低窪地區請慎防淹水。
氣象局稍早也針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分止。
示警區域如下：
高雄市：田寮區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區。
屏東縣：屏東市、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉。
氣象局除了稍早針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息外，氣象局還針對「台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。
示警區域如下：
台中市：南區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區。
彰化縣：彰化市、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉。
南投縣：南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉。
雲林縣：莿桐鄉、林內鄉。
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