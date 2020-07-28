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後疫情時代買華航機票就送小小空服體驗 台虎首辦營隊

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華航空示意圖。聯合報系資料照
中華航空示意圖。聯合報系資料照

看準後疫情時代，民眾有一顆「想飛」的心，中華航空說將於官網獨家販售8月8日、8月15日兩梯次「60周年限定-小小空服員夢想起飛」活動，買機票就送小小空服員體驗。另外台灣虎航與KKday獨家合作於暑假期間限時限量推出的「台虎航空體驗營」，讓旅客有機會化身為一日航空從業人員，實際體驗地勤及運務同仁、客艙組員、機務同仁的工作內容，實況解密這些航空從業人員的日常工作內容。

華航說，活動當日上午將讓小朋友穿上迷你版華航空服員制服，由專業老師帶領下，在模擬客艙體驗空服員的工作內容，還能前進華航最美貴賓室，品嚐五星級Novotel飯店餐點。

下午實際搭機飛上藍天，享用空中主題下午茶，還有一系列華航60周年限定好康，如搶手的The North Face商務艙迷彩盥洗包、Novotel 6000元現金抵用券、免稅品專屬折扣等，相關訊息請鎖定華航官網及臉書官方粉絲專頁。

台虎則說，今年首度推出「台虎航空體驗營」，內容包括認識機場第一線的地勤及運務同仁工作內容，體驗者可藉由列印出自己的登機證，明瞭相關的流程；此外，在登機門作業程序的部份，也可藉由說明嘗試登機門廣播，認識登機的流程順序。

台虎說，還可實際登上台灣虎航A320客機，並在客艙組員的指導協助下，學習清點人數、客艙廣播、安全裝備示範，並體驗機內服務與突發狀況處理等，還有機內安全及搭機小常識大哉問，藉此宣導正確的搭機觀念，過程中還可享用台灣虎航熱銷的機內餐點。

台虎航空體驗營預計於暑假期間的每個周六舉辦，目前開放早鳥場次8月8日、8月15日，以及一般場次8月29日、9月5日、9月12日、9月19日、9月26日，30人以上成團，每人費用為新台幣2499元起，凡於KKday購買本行程者，還可以半價優惠加購桃園捷運一日票。

台灣虎航首推航空互動體驗營。圖／台虎提供
台灣虎航首推航空互動體驗營。圖／台虎提供

台灣虎航 華航 空服員

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