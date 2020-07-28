留遊學生有福了！搭卡達歐美機票打折還送40kg行李托運

留遊學生有福了。卡達航空宣布，即起前往歐美的學生可獲得歐洲23個航點額外10公斤（總共40公斤）的托運行李限額，另外飛往北美11個航點還可享機票購票優惠。

卡達說，在這特殊時期，明白學生們可能需要攜帶更多個人衛生用品及生活必需品回到校園，因此為即將前往歐洲留遊學的學生們提供額外的免費托運行李限額。

卡達說，飛往歐洲的學生可享額外10公斤、共40公斤的托運行李限額，飛往北美地區的學生則可獲得機票折扣。另外，在現行的政策之上，為從台灣出發的學生提供於機票有效期內免費更改航班日期選項。

卡達說，計畫前往歐美的台灣學生可於9月30日前與卡達航空台灣總代理聯繫，提供學生姓名（須與護照相同）、連絡電話、電郵地址、出生日期，及學生身份證明文件影本（如學生簽證、學校提供的正式錄取通知等），通過人工身分查核，即可獲得學生特別優惠碼，並於卡達航空公司官網訂購經濟艙單程或來回機票時使用。同時，學生亦可於卡達航空台灣總代理飛達旅運票務櫃台辦理相關購票手續。

卡達說，機票的有效出發日為即日起至10月31日，優惠適用於台灣出發至以下目的地的航班：

●歐洲

伯明翰、卡迪夫、都柏林、愛丁堡、倫敦蓋特威克機場、倫敦希思羅機場、曼徹斯特、阿姆斯特丹、巴塞隆納、布達佩斯、布魯塞爾、法蘭克福、哥德堡、日內瓦、馬德里、米蘭、慕尼黑、巴黎、羅馬、柏林、華沙、維也納、蘇黎世

●北美

阿特蘭大、波士頓、芝加哥、達拉斯、休斯頓、洛杉磯、邁阿密、紐約、費城、華盛頓、蒙特利爾