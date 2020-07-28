高雄往澎湖台華輪 夜航遊客大增、汽車運送爆滿

最近離島旅遊很夯，往返高雄與澎湖馬公之間的台華輪遊客大增，星期三和星期五夜航的航班載客量有4成到5成，星期一和星期二的航班遊客較少，平均每航次約100多人；不過，隨船搭載的汽車每航次都爆滿，55輛都滿額。

台華輪是台航公司經營，台航經理張晉瑋表示，新冠肺炎疫情嚴峻時，台華輪乘客很少，疫情趨緩之後，乘客漸增，這個月的遊客更多，每星期三和五的夜航班次多有逾4成的載客量，約有400到450名遊客，其中不乏旅行社來訂位；星期一和星期二日航次乘客較少，約有100人上下。

張晉瑋表示，澎湖成為熱門旅遊點，每天前往澎湖旅遊的人很多，飯店、民宿一房難求，汽車和摩托車都不好租，所以台華輪星期三和五的夜航班次才受歡迎，不少人在船上過一夜，不用到澎湖找住的地方；台華輪汽車搭載率百分之百，供不應求，也是因為乘客直接把車子運到澎湖，就不用為租不到車困擾。

台華輪的汽車運送是單程票，張晉瑋說，從高雄到澎湖，船上還要運送民生物資，從馬公到高雄不用運貨物，空間較大，所以遊客要回高雄時，開車去馬公等船時再買票即可。