放射治療跨一步 台東基督教醫院直線加速器儀器今啟用

台東基督教醫院分擔在地重症醫療，讓癌症治療不再奔波外縣市就診，添購最新500萬元美金直線加速器儀器，並於今天正式啟用。東基癌症中心副院長鄭鴻鈞表示，更多台東癌症病友能在地接受放射治療了。

鄭鴻鈞指出，東基的直線加速器是國內目前最先進，與和信治癌中心醫院同機型但最新款的儀器，光主機就重達12公噸，誤差僅2毫米內，可以執行立體定位放射手術，使身體狀況不允許手術治療的年長病患能獲得醫治。

台東癌症放射治療資源不足，台東癌症病患大多到外縣市去，而放射治療依癌別及期別的不同，會要做20至30多次，往往療程花上好幾個月，離鄉求醫所衍生的住宿、交通等問題，讓抗癌之路艱辛，很病友無奈選擇放棄。

東基啟用直線加速器，未來將大幅降低台東癌症病友到外地治療，以及治療後獲得很好的長期追蹤。且相較於外科手術，放射手術不需要對病人麻醉，較適合高齡與手術麻醉風險高的病人，也可彌補台東外科人才少的窘境。

鄭鴻鈞強調，最新的直線加速器它使放射治療更為精準、安全，大幅降低副作用反應。同時具備「調強及調形治療」、「影像導引」、「立體定位放射手術」三大優勢。

直線加速器結合了放射治療與電腦斷層掃描，方便放療時，4D同步掌握腫瘤位置的瞬間移動，尤其是位在內臟的腫瘤，會因為病人的呼吸、腸道蠕動，在身體裡的位置有些微差距。

影像導引藉由電腦斷層掃描，可以精準知道治療的「靶點」如何移動，在治療計畫的設計上，就跟著腫瘤的移動，進行更精準的治療。不再以大範圍去涵蓋腫瘤所有的移動，而是縮小範圍，精準打擊，減少過程中產生的副作用。

這台儀器除了放射治療，還有放射手術。是借助高科技，把腫瘤瞬間定位，並在很短的時間內，把很大的放射治療劑量打到腫瘤部位，產生類似刀子般的療效，瞬間把癌細胞摧毀。