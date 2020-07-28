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澎湖報復性旅遊大批人潮擠街上 網一看驚呼：難道是跨年嗎
台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，暑假旺季又有「安心旅遊」助攻，在不能放心出國玩的情況下，「偽出國」民眾直攻澎湖離島，由於澎湖旅宿業者用水需求大增，近日到了沐浴盥洗的尖峰時段，不少澎湖在地住家還會出現水龍頭打開「沒水」的狀況，可見澎湖報復性旅遊的力道之強。對此，昨（27）日就有一名網友在臉書《 綠豆嘉義人 》PO出一段影片，只見目前澎湖遊客人數驚人，大家為了欣賞花火節煙火，紛紛擠到大街上，堪比「大型跨年晚會現場」。
原PO在文中表示，昨天自己住在嘉義的親戚剛好到澎湖旅遊，便將晚上花火節大街上遊客人山人海的景象錄下，從影片中可見，大街上滿滿都是人潮，大批民眾為了欣賞煙火緩緩的移動到馬公觀音亭，就連遠處的亭台上也是人滿為患，即便在很遠的大馬路上也都是人頭，看到這樣的場景，原PO也不禁說道「現在離島澎湖人潮超級驚人，有人也在這邊旅遊嗎？」
PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言「我就在澎湖旅遊，真的很恐怖還塞車」、「真的是大塞車，現在市區大管制」、「這根本就是跨年散場畫面吧」、「說好的社交距離呢？一堆人沒戴口罩」、「這是跨年才會有的場景吧」、「感覺有比白沙屯進香的人還多」、「其實煙火結束後人潮還是多到爆」、「這難道是跨年嗎」、「真的是報復性旅遊，大家都跑去離島了」、「所有人都跑去澎湖跨年了」、「現在在澎湖的便利超商排隊買東西都要等很久」。
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