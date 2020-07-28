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旅客離島擠爆 陳吉仲籲國人改到農村旅遊支持農業

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
農委會主委陳吉仲推銷彰化縣埔鹽鄉大有社區的在地遊程。記者簡慧珍／攝影
農委會主委陳吉仲推銷彰化縣埔鹽鄉大有社區的在地遊程。記者簡慧珍／攝影

農委會主任委員陳吉仲今天走訪彰化縣埔鹽鄉大有社區，參觀陳家古厝、生物碳爐、築巢書院及傳青意棧等景點；他說，農遊券發行500萬張，國人已用掉9萬張，創造約5億元商機，讓很多美麗的農村及優質農特產品被看見，他認為美景不假外求，本島農村處處有令人驚喜且值得遊覽的亮點。

大有社區發展協會理事長吳素秋導覽解說，陳家古厝的屋舍內外都有精緻構件，內廳請來鹿津畫派匠師彩繪，極具保存價值；傳青意棧的前身為郭家老厝，屋主後代子女感念社區對父母的照顧，無償提供作為社區背包客棧及青創基地，提供學生打工換宿，協助社區發展；築巢書院原本是破舊不堪的豬圈，社區長者動手打造成社區教學活動的教室，是社區最驕傲的營造點；社區生物炭爐燃燒社區收集的廢棄木材和樹枝，改良農地土質，種出社區品牌「金碳米」。

陳吉仲表示，農遊券發行後，許多鄉鎮市農會的農特產品銷售量倍增，例如高雄市的基層農會原本單日營業額5、6萬，因為農遊券而成長到10倍，近日國人到離島旅遊，人擠人，旅遊品質未必好，不如到島內農村走走，享受放鬆的假期，又能看到、買到、吃到在地最優質的農特產品。

陳吉仲為大有社區打廣告，古厝文化導覽散客每人100元，最少10人成行，團客一車2000元，農產品金碳稻有機米單包200元，3包450元，滿千送在地小物，風味餐散客每人300元，團客一車8000元，三天兩夜營隊收費2000元，夜宿鹿港民宿。

陳吉仲 農委會

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