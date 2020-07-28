科技感爆棚新電聯車明年上路 台鐵「拉長」25通勤小站

受到疫情影響，原預計6月26日交車的台鐵EMU900型通勤電聯車，暫定10月中後才能交車。由於該車為台鐵最長區間車，台鐵已規畫將全台25個通勤小站月台拉長至220公尺，力拼明年底完工。

擁有史上最美通勤列車美譽的EMU900型通勤電聯車，由法國高速列車TGV團隊打造，鏡面車頭搭配銀色車殼，極富科技感。台鐵共採購520輛，首批20輛因疫情影響，從6月延到9月再延至10月中下旬後，最快明年1月投入營運。520輛新車預計2023年可全數交車，同時依計畫淘汰舊車。

EMU900型通勤電聯車同時是台鐵最長的區間車，現行台鐵區間車最長八節，部分通勤小站月台僅160公尺，新車則有十節，每節車廂長度20公尺，總長200公尺，一旦停靠會有兩節車廂旅客下不了車。

對此，台鐵局表示，因為區間車是捷運化用車，各地都有可能會使用到，雖然一開始因為北部運用量較高，先投入北部營運，但仍要以最大模式來思考，以備不時之需，在考量整體經營策略下，盤點25個小站將月台拉長，一次到位，以免未來真正要營運時還要因為不能停靠而追加工程。

根據台鐵局盤點，月台較短的車站集中在花東和南部，花東11站，南迴線和屏東縣則有14站，總計25站。包含吉安、平和、豐田、南平、大富、富源、三民、海端、瑞和、鹿野、山里、康樂、瀧溪、枋山、內獅、東海、鎮安、崁頂、竹田、西勢、麟洛、歸來、正義、科工館、民族等。