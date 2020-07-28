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一天到晚肌肉拉傷？醫師說要40歲之後留心這疾病

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
要預防肌肉萎縮，醫師建議飲食營養需均衡，每公斤體重每天應該吃1.2到1.5公克的蛋白質外，也應補充維生素Ｄ。記者簡浩正／攝影
要預防肌肉萎縮，醫師建議飲食營養需均衡，每公斤體重每天應該吃1.2到1.5公克的蛋白質外，也應補充維生素Ｄ。記者簡浩正／攝影

一名62歲女性經常背部及腰部痠痛、手臂痠麻，使用止痛藥膏後改善，但不久就復發。原來她每天在小吃店工作，必須站立九個小時，雙手不斷地搓湯圓，加上沒有運動的習慣及老化，肌肉萎縮，無法負荷原來工作，經給予消炎止痛藥與休息後改善。醫師呼籲，肌肉受傷經治療與休息後，應定期做阻力運等來改善。

書田診所家醫科主任醫師周明文表示，這名女性因肌肉退化，無法負荷原先工作量而導致受傷，解決之道只能從減少負擔，或增加自己的能力下手，建議應避免或減少工作時數，等肌肉不再痠痛後，要定期運動，以逆轉肌肉萎縮的現象。

周明文說，隨著年紀增長，肌肉慢慢流失，成年人30歲後就該注意有肌肉退化現象，若無運動習慣者，肌肉質量每年減少1%，肌力每年減少2至4 %，尤其女性比男性減少得更多，但有運動習慣者，可以減緩退化速度。

肌肉萎縮大多無症狀，40至60歲經常腰痠背痛或肌肉拉傷，慢慢無法負荷年輕時可勝任的工作；70、80歲時若覺得沒有力氣、活力變差、走路速度很慢等，就可能有了肌少症。

若懷疑肌肉流失，周明文說有簡易居家檢查方法「計時起立行走試驗」，可從椅子上站起來，走3公尺然後轉身，再走3公尺，然後坐下，如果超過20秒，可能有肌少症；如果繼續惡化，將導致日常活動能力降低、甚至失能，無法站立或行走，必須以輪椅代步，增加健康照護的需求和成本。

如何改善？周明文說運動與飲食均衡是不二法門，運動以阻抗訓練（重量訓練）最為有效，建議每周至少運動1至2次。阻抗訓練包括大肌肉群及核心肌肉群，前者可利用健身器材、彈力繩、握力球甚至水瓶等進行訓練；核心肌肉群則建議作核心運動，如蹲馬步，橋式等。

而在飲食營養方面，每公斤體重每天應該吃1.2到1.5公克的蛋白質。蛋白質來源如肉類、雞蛋、起士、牛奶、豆腐、豆類、堅果等。另外應補充維生素Ｄ，除了可以調節鈣、磷的平衡外，對於維持肌肉功能、肌肉強度也扮演重要的角色。不過周明文也提醒，患者若本身有心肺方面疾病，則應請教醫師後，再選擇適當的運動。

運動以阻抗訓練（重量訓練）最為有效，建議每周至少運動1至2次，可利用健身器材、彈力繩、握力球甚至水瓶等進行訓練。記者簡浩正／攝影
運動以阻抗訓練（重量訓練）最為有效，建議每周至少運動1至2次，可利用健身器材、彈力繩、握力球甚至水瓶等進行訓練。記者簡浩正／攝影

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