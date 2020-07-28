三倍券或農遊券消費滿500元 可抽1.8萬元熱氣球雙人券

配合行政院三倍券刺激消費，農委會發放500萬張農遊券，水土保持局也加碼推出優惠活動，只要持三倍券或農遊券到水保局190多家活動合作業者，當日現場消費滿500元，即可獲贈一張抽獎券，有機會抽中價值1萬8000元的熱氣球自由飛雙人券，以及近千項禮物。

水保局表示，為協助農村爭取商機，推出「優遊農村夏日遊購送」系列活動，獎品包括熱氣球自由飛雙人券、GoPro運動攝影機、氣炸鍋、吸塵器、微波爐及農村好物等近千項好禮。到水保局合作的190多家業者場域消費，搭配農遊券或三倍券，當日消費滿500元即可獲得一張抽獎券，掃描抽獎券上的QRcode連結至活動頁面，憑券上的編號及通關碼登錄，填寫基本資料後，即可取得抽獎資格。

水保局指出，消費滿額抽好禮活動即日起至9月30日止，抽獎券登錄至10月10日止，預計於10月14日公布中獎名單。可上「農村風情網」活動專頁（https://rural.swcb.gov.tw/Curator/ruraltrip），或臉書「農村好讚」粉絲頁（https://zh-tw.facebook.com/rural.swcb.gov.tw/）獲取更多訊息。