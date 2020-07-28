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影／星宇航想飛桃園金門 林佳龍：沒同意從桃園飛離島
受到新冠肺炎疫情衝擊，國際航空客運幾乎停擺，以飛國際線的星宇航空傳出將爭取國內、離島航線，引發旅遊市場高度關注；對此，交通部長林佳龍表示，歡迎所有航空公司增加國內線，但民航局沒有同意從桃園飛，優先鼓勵其他機場。
國外疫情嚴重，出國旅遊人次更是大減，國內離島旅遊興起，航空業為求生存動腦筋搶商機，星宇航空公關長聶國維昨表示，因市場上有需求，旅行業也有需求，研擬「桃園－金門」國內航線包機，後續將向民航局、桃機公司提出專案申請。
交通部長林佳龍今到南投縣視察了解國道6號新建東草屯休息站、國道3號草屯交流道主線穿越橋施工、南投服務區服務提升等狀況；對於星宇航空將提出「桃園－金門」國內航線包機，林則似乎不太買單，稱「民航局沒同意該航線」。
林佳龍指出，歡迎所有的航空公司願意增加國內航線，但因桃園機場以國際航線為主，由既有航空公司經營，目前民航局也同步希望能規劃從松山、高雄、台中等其他機場多增加離島班次，除一般交通功能，也對觀光旅遊有幫助，嘉惠國人。
林強調，就星宇向桃園機場的申請，民航局目前還沒收到，但從現階段的政策，考量會衝擊到既有航空公司已在進行的航線，所以並沒有同意星宇航空直接從桃園機場飛離島，但會優先鼓勵他們朝非桃園的機場開拓新的航線和航班。
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