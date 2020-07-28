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今午後雷陣雨恐遍全台 氣象局：未來一周有利低壓發展

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天午後雷陣雨範圍恐遍及全台。聯合報系資料照
今天午後雷陣雨範圍恐遍及全台。聯合報系資料照

今天仍要慎防豪雨。中央氣象局說，今天天氣和昨天類似，午後雷陣雨範圍大，恐全台有雨，要到周四以後，降雨範圍才會限縮。至於七月是否會有颱風形成，氣象局說仍要觀察，不過未來一周有利於低壓發展。

氣象預報員劉沛滕說，今明兩天午後雷陣雨範圍大，不過因為今天還有東南風帶來的水氣，上午東半部跟西半部多雲到晴，但有零星對流局部降雨，午後全台各地都有可能出現雨勢，留意短時強降雨，甚至有局部大雨或豪雨發生機率。明天降雨情況類似，但稍微緩趨緩些，以今天雨勢最明顯。

劉沛滕說，周四到周六高壓又增強，午後雷陣雨範圍限縮，不過因為還是偏東南風，花東不定時有短暫降雨。

劉沛滕說，到了下周日，菲律賓附近低壓南方雲系往台灣靠近，南部、東半部留意短暫陣雨，其他地區還是午後雷陣雨天氣為主。

至於七月是否創造零颱紀錄，劉沛滕說前幾周太平洋高壓一直佔據 ，目前太平洋高壓北移，讓出空間有利低壓發展，不過目前還未形成成熟熱帶擾動或是低壓。

劉沛滕說，未來一周蠻適合低壓發展，環境有利，有熱帶性低氣壓生成機率，時間點則還沒有辦法定論。

劉沛滕說，菲律賓東方有比較密的雲，還須觀察兩三天，不管有沒有明確成熟的雲，下周日之後低壓帶會往台灣發展，為台灣帶來影響，也就是開始下雨。

劉沛滕說，七月到目前為止沒有颱風生成，但還不能完全篤定就是沒有，不過七月環境要像現在這個樣子才對，八月環境目前看來還不錯，可能可以有熱帶性低氣壓或是颱風。

颱風 氣象局

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