85歲糖尿病嬤臥床屁股痛 中山附醫：老人盛行率達29％

81洪姓阿嬤罹糖尿病長期臥床，因尾底骨、右腳踝的傷口痛、發黑，前來探視的二媳婦幫忙量血糖發現，阿嬤血糖飆高超過300，經送往中山醫學大學附設醫院治療，會診院內傷口中心，發現阿嬤血糖控制不好，加上照護上沒有確實做到二小時翻身一次、每次翻身角度達30度，腳部也沒有支撐，經二次清創手術，住院三周後出院，傷口護理師追蹤，並提供LINE諮詢，如今阿嬤傷口逐漸改善，擺脫屁股痛的日子。

中山醫學大學附設醫院整形外科主任陳俊嘉說，壓力性損傷簡稱壓傷，是急性住院或需要長期住院治療的病人最常遇到的問題，好發於老人，盛行率在居家照護高達29%。

陳俊嘉指出，同一部位受壓、缺氧超過二小時，一旦發生壓傷，除會造成疼痛不適、體表變形，也會增加感染的機率，嚴重者延長住院天數，同時護理時數及成本上升，降低病人生活品質，壓傷預防在於避免部位長時間受壓，營養包括熱量、蛋白質要夠。

家屬表示，洪姓阿嬤與阿公、外傭同住，阿嬤有口服藥控制血糖，但血糖控制不好，尾底骨、右腳踝有傷口，一年多未好，外傭來7個月，沒有協助量血糖，直到二媳婦探視，發現阿嬤頻頻喊傷口痛，一量發現血糖飆高，協助就醫。

院方經評估傷口後發現，阿嬤的照護上沒有確實做到二小時翻身一次、每次翻身角度達30度，腳部也沒有支撐，尾底骨、右腳踝碰觸床面壓傷，去年9月到院時，傷口8公分見方、深1.5公分，已見筋膜，判為最嚴重四級壓傷，經二次清創手術，住院三周後出院，傷口獲改善，到去年底追蹤，傷口縮小到2.5公分見方。