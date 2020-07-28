原住民專業不輸人！「拿麼厲害」主題展今開跑

教育部、文化部和原住民族發展委員會共同推出「拿麼厲害」原住民族主題展，今天起陸續在台中科博館等三館展出。三部會今舉行聯合策展開幕記者會，指出「拿麼厲害」是稱讚原住民有能力及辛勤者，展覽內容呈現原民如何在環境中走出自己的路。原住民醫師如振興醫院急診室主任田知學、台東偏鄉醫生徐超斌都是本次主題人物。

8月1日是我國全國原住民日，教育部長潘文忠今天致詞表示，此展呈現原住民的百工百業和文化內容，由三部會共同推動，將在科博館、史前博物館、原住民族文化發展中心展出。隨著原住民教育法修法、國家語言發展法通過，以及文化資辦法實施，更能呈現原住民和台灣這塊土地的關聯。很多原住民有非常傑出的貢獻、好的專業能力，盼此展讓民眾對多元文化發展有更深刻的體認。

田知學是布農族醫師，他在展覽中描述自己讀小學第一天，就被學校請去保健室檢查有沒有寄生蟲，且護士堅持他有頭蝨。即便他成績很好，仍因原住民身分被同儕排擠，被取一些像是「黑豬」之類的綽號。

出社會後，田知學不僅因原住民身分，還因性別受歧視。曾有醫界資深前輩和他說，他是原住民又是女生，不值得信任。田知學為了得到認同，比其他人都努力工作，想證明原住民一點也不輸給漢人。

成為醫師的路上，田知學說他最想感謝的人是父親，爸爸曾和他說「如果有想做的事，只要覺得可行，那就去做；如果相信自己辦得到，那就一定辦得到。」這番話讓他勇敢築夢，不被歧視眼光打敗，更以身為布農族原住民為榮。