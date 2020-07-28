日本腦炎流行季 竹市第二劑完成率較往年低

新竹市衛生局今天指出，竹市學齡前幼童適齡常規疫苗接種完成率皆達93%以上，惟日本腦炎第二劑完成率只有88%，較往年為低，現正處日本腦炎流行季節（每年5月至9月），未接種疫苗將可能危及幼童健康，為避免該等疾病的侵襲，呼籲家長盡速帶家中幼童接種疫苗，獲得最佳保護力。

衛生局長王宗曦局說，依據疾管署監測資料顯示，國內今年迄今已出現16例確診病例，個案分佈於北中南均有，而接種疫苗為預防日本腦炎最有效的方法，為保護嬰幼兒健康，請家長一定要即時帶家中寶貝完成疫苗接種，這是給寶寶最好的健康禮物。

王宗曦指出，大部分的民眾感染日本腦炎後無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡，請民眾不要輕忽疾病的嚴重性。

國內傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰的黃昏與黎明時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用衛生福利部核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

王宗曦提醒，民眾住家或活動場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險者，可自費接種疫苗；家中如有未完成疫苗接種的適齡嬰幼兒，應儘速至轄內三區衛生所或指定醫療機構完成接種，以避免感染，衍生嚴重後遺症。