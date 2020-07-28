2歲女童吞了爸媽婚戒 空腹時間不足只能全身麻醉取出
苗栗一名2歲女童前幾天因誤吞父母的戒指，被送到大千醫院急診，X光檢查發現戒指已掉到胃部，必須進行無痛胃鏡才能取出，但這名女童空腹時間不足，胃部可能還殘留食物，因此經麻醉醫師評估後，採取全身麻醉，並置入氣管插管，保護呼吸道以防嗆入嘔吐物，經多次以胃鏡進出，分批將胃中食物殘渣撈出，終於順利將女童誤吞的戒指取出。
大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞表示，誤吞異物時建議於6至24小時內接受胃鏡取出的物品，包括尖銳物、電池、磁鐵、毒藥物或超過2.5公分的鈍狀物，這次女童誤吞的戒指屬於鈍狀物，但直徑將近2公分，對幼兒來說相對較大；由於6個月至4歲的小朋友很容易誤食異物，尤其是6個月到1歲半前的口腔期，寶寶會通過嘴巴的咀嚼與味覺來探索、認識世界，並透過吃、將東西放到口中來獲得滿足，所以會不斷嘗試抓東西往嘴裡塞，家中大人一定要特別留意。
他指出，如果不小心發生誤吞異物，家長可先保持鎮靜，了解誤吞物品的形狀、大小與數量，就醫前不要用吞飯、催吐、喝醋等方式處理，以免造成二次傷害，同時也確保如需緊急做胃鏡或手術時，可維持空腹6至8小時以上；若出現呼吸困難、無法出聲，顯示異物梗塞氣管，應馬上撥打119，並執行哈姆立克法直到異物咳出或嘔出。
林裕鈞建議，想要預防嬰幼兒誤吞異物，可選擇符合年紀的安全玩具，將家中藥品、硬幣等容易誤吞的物品放置高處或鎖在櫃子裡，幼兒哭泣時應避免餵食，若有帶骨、刺、核的食物與硬質糖果，也不建議給學齡前幼童自行食用。
另外，民眾就醫希望接受胃鏡檢查摘除異物，並非馬上就能施作，如果空腹時間不足8小時，可能會因為檢查過程嘔吐併發吸入性肺炎，也因為食物殘渣的遮掩，增加尋找和撈取異物的困難度。此外，較小的魚刺雞骨，約80%都會自行滑入胃中軟化溶解，喉頭的異物感經過3至5天會逐漸緩解，如果沒有吞嚥困難、吞嚥疼痛等警示症狀，不一定有緊急施行胃鏡的必要性。
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