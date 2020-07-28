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男友也無辜…說好住民宿卻變香客通鋪 網笑翻：順便去進香吧

聯合新聞網 / 綜合報導
跟男友同事們出去玩，住宿地點變成香客大通鋪。 圖擷自facebook
跟男友同事們出去玩，住宿地點變成香客大通鋪。 圖擷自facebook

出遊有人在意的是住宿品質，有人則認為要吃得好，不過這種狀況你可以接受嗎？網友在「爆怨公社」上發文，她表示9月要跟男友同事們一起到劍湖山玩，原本說要住包棟民宿，結果變成香客大樓的大通鋪，原Po崩潰「我也不想在眾人面前表演易容術（化妝）啊」。

原Po表示，最近男友公司的同事們相約去劍湖山玩，本來都喬好要住包棟民宿了，結果一夜之間變成大通鋪，原Po解釋「只有前一晚群組問大家意見，兩隻小貓說很便宜不錯，隔天就訂好了」，她認為「不是說大通舖不好，是根本不熟的人，每個人睡眠時間不同、生活習慣不同，再便宜舒適我還是無法啊…我自知睡相不好還會打呼」。

事後她解釋，男友也是無辜的，「他起床看訊息就是這樣定局了！他也說我可以另外找，這邊認賠」，因為目前沒有人提出不想住通鋪，原Po表示「所以我以為只有我異類會彆扭啦！我也不想在眾人面前表演易容術（化妝）啊」。

網友看完也回應「會不去⋯就照實說！香客大樓隔音超差」、「通鋪我不行，除非很熟很熟的朋友」、「超傻眼，不熟又男女混睡？我男的也無法，早上太尷尬了」；還有人歪樓表示「好奇，到底是多便宜」、「我會直接跟男友說：反正都住這了，順便去進香吧」、「要我睡大通舖，我寧願睡在劍湖山的摩天輪裡」。

爆怨公社 民宿

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