上班常憋尿引腰痛 醫師提醒女性容易泌尿道感染

天氣炎熱是泌尿道感染的好發時節，特別是女性，因為生理結構的關係，更容易引起泌尿道感染，感染後常出現解尿灼熱、疼痛、頻尿、下腹部痛、後腰部酸痛等，影響生活品質。

桃園醫院腎臟內科主治醫師丁瑞聰指出，近日一名35歲的張姓女士因腰痛到院就診，經詢問下發現，張女士上班忙碌有長期有憋尿的情形，導致細菌感染，近期引發泌尿道感染。

丁瑞聰解釋，泌尿道包括腎臟、輸尿管、膀胱及尿道，泌尿道感染是細菌侵入人體泌尿道系統的感染，由於女性尿道口到膀胱僅距離3至4公分，細菌或其他致病微生物較易從尿道進入膀胱，導致女性容易泌尿道感染。

丁瑞聰表示，泌尿道感染也常見於憋尿、飲水量少、長期留置導尿管患者，如廁後擦拭方向錯誤都可能引起泌尿道感，常見症狀包括解尿時會有灼熱感、疼痛、頻尿、小便混濁情形，下腹部痛、後腰部酸痛、噁心和嘔吐等，都是泌尿道感染的症狀之一，若有發燒情形應盡快就醫。

丁瑞聰說，泌尿道感染的治療方式主要以抗生素為主，正確使用抗生素可減少復發情形，治療時間從3至14天不等，若患者沒有水分的禁忌，可以大量飲水，加快痊癒的速度。

桃園醫院護理師王韡儒提醒，尿道炎常見並容易復發，可藉日常保健來降低發生率，可穿棉質內褲、如廁後應由前往後擦拭、採淋浴避免盆浴、保持清潔及乾燥。每日水分應攝取2000至3000C.C.，一般寶特瓶容量約5、6瓶且每2至3小時小便一次，維持小便顏色在淡黃色。

另外，王韡儒說，性行為前、後都應補充水分，性行為後採淋浴並完整排空膀胱。膀胱炎、尿道炎總是伴隨著忙碌、壓力、熬夜而來，所以維持規律正常的作息才讓身體抵抗力正常運作。