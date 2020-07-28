快訊

超霸氣！基隆人用三倍券買機車 20份6萬元一次付清

樂生療養院爭議：法院停工裁定如何「被塑膠」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一個月內蒜價速漲一成 蒜商和家庭主婦都喊貴　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國產大蒜今年價格屢創新高，家庭主婦只好斟酌用量。記者簡慧珍／攝影　
國產大蒜今年價格屢創新高，家庭主婦只好斟酌用量。記者簡慧珍／攝影　

新冠疫情方興未艾，政府今年減少進口大蒜，國產大蒜成了搶手貨，短短一個月，每台斤零售價從150元漲到165元，大蒜進口商近日獲悉政府將進口西班牙大蒜平抑蒜價，即積極接洽，沒想到西班牙謝絕出貨，讓進口商相當無奈。

大蒜加工廠柯姓業者表示，蒜農常常抗議政府進口大蒜打擊國產大蒜，今年政府減少進口，國產大蒜產地每台斤收購價從往年20多元漲至40元，農民很高興，但收購大蒜的盤商更高興，批發價節節上升，最近以每台斤120元賣給加工廠，業者想不通政府到底照顧誰。

台灣開放進口大蒜18年，從200噸增加到最多3萬噸，反觀台灣農村人力老化，蒜田面積萎縮，年產量已經跌破5萬噸。今年因新冠肺炎疫情影響各國進出口貿易，我國農糧署進口大蒜約9577噸，比去年同期1萬5180噸，少了5603噸。

大蒜進口商大吐苦水，已到港的大蒜貨櫃約100個，政府以檢疫為由不肯放行，進口商每天每個貨櫃需支付6000元租金和管理費，等了一個多月，已有多名進口商忍痛把裝滿大蒜的貨櫃退回出口國，認賠20至30萬元。

農糧署調查市售大蒜價格，未剝皮的大蒜每台斤85元，換算每公斤141.6元斤。柯姓加工業者說，國產大蒜經分級加工包裝，每台斤零售價165元，消費者抱怨端午節到現在才一個月竟漲價一成，政府日前對外表示，將從西班牙進口大蒜平抑國內蒜價，進口商連忙接洽西班牙農產出口商，沒想到對方對台灣防疫標準有意見，謝絕出貨，台灣民眾想買到平價大蒜，恐怕還要再等待。

西班牙 疫情 農糧署

延伸閱讀

各國憂第2波疫情 封城與限制令恐捲土重來

媒體：西班牙染疫死亡人數 恐比官方統計多6成

疫情惡化 英國突然要求隔離西班牙入境者

英國突宣布「隔離」西班牙旅客 歐陸觀光政策轉彎？

相關新聞

人車太多以價制量 溪頭園區8月起漲停車費

七月以來，溪頭園區天天逾7000人入園，台大實驗林管理處指出，由於入園車輛太多，停車位有限，常造成周遭聯外道路壅塞，公告...

台鐵宣布8月5日起改28天前可訂票 搶票新規一次看

為便利旅客及早規畫行程，台鐵局宣布自8月5日零時起，提早於28天前開放預售車票。

回響／高捷月台間隙 將縮為8.5公分內

聯合報日前報導高捷月台間隙造成輪椅族行的隱憂問題，引來正向改變。高捷決定在全線卅八個高架、地下及平面車站月台間隙加裝橡膠...

今午後防大雷雨！明起水氣再增 熱帶擾動可能這樣發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今午後慎防大雷雨，明起到周六水氣增多；至於熱帶擾...

桃園登革熱風險區域快篩 8人陽性

桃園市前天確診第3例本土登革熱病例，由於第2、第3例都在長安里檢出，研判為社區感染，市府衛生局針對風險區域進行登革熱快篩...

一個月內蒜價速漲一成 蒜商和家庭主婦都喊貴　

新冠疫情方興未艾，政府今年減少進口大蒜，國產大蒜成了搶手貨，短短一個月，每台斤零售價從150元漲到165元，大蒜進口商近...

兒藝節、熊猴森樂園 新北聯合開幕

迎接暑假到來，「新北市兒童藝術節」與「熊猴森樂園」日前在新北大都會公園同步開幕啟用。兒藝節從即日起至八月十六日，將在四個...

上班常憋尿引腰痛 醫師提醒女性容易泌尿道感染

天氣炎熱是泌尿道感染的好發時節，特別是女性，因為生理結構的關係，更容易引起泌尿道感染，感染後常出現解尿灼熱、疼痛、頻尿、...

健康你我他／醫病努力 與「糖」共存逾30年

我的外婆與「糖」共存超過30年，年輕時忙於工作，三餐及睡眠都不正常，40幾歲就發現自己罹患糖尿病，當時的她還年輕，不以為...

短上衣露肚皮 進冷氣房披外套保護

今年夏天流行短版上衣，許多女性自信展露腹部肌膚，再搭配高腰褲，達到腰細、腿長的視覺效果。不過由於天氣炎熱，室內場所冷氣大...

健康主題館／選錯太陽眼鏡 護眼無效反傷眼

夏日到來，豔陽高照，視網膜隱形殺手紫外線悄悄現身，眼睛也要適當防曬，避免白內障或視網膜黃斑部病變上身。因此，挑一副能護眼...

前額流血頭暈…不知鐵釘入顱內

高雄市一名裝潢工人，工作時突然覺得頭暈不適，前額有一個小傷口在滴血，就醫時意識清楚，經電腦斷層竟發現有根2公分、已變形的...

熱門新聞

威力彩史上最高頭獎開出！台北大安、南投兩人平分31.2億

億萬富翁是你嗎？威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看31.7億

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

威力彩開在紫南宮旁邊68公尺！彩券行老闆曝心聲

今天下班買還來得及！威力彩冷熱門中獎號碼一次看

威力彩31億落誰家？「3星座」不買太可惜 幸運方位大公開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。