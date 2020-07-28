一個月內蒜價速漲一成 蒜商和家庭主婦都喊貴　

新冠疫情方興未艾，政府今年減少進口大蒜，國產大蒜成了搶手貨，短短一個月，每台斤零售價從150元漲到165元，大蒜進口商近日獲悉政府將進口西班牙大蒜平抑蒜價，即積極接洽，沒想到西班牙謝絕出貨，讓進口商相當無奈。

大蒜加工廠柯姓業者表示，蒜農常常抗議政府進口大蒜打擊國產大蒜，今年政府減少進口，國產大蒜產地每台斤收購價從往年20多元漲至40元，農民很高興，但收購大蒜的盤商更高興，批發價節節上升，最近以每台斤120元賣給加工廠，業者想不通政府到底照顧誰。

台灣開放進口大蒜18年，從200噸增加到最多3萬噸，反觀台灣農村人力老化，蒜田面積萎縮，年產量已經跌破5萬噸。今年因新冠肺炎疫情影響各國進出口貿易，我國農糧署進口大蒜約9577噸，比去年同期1萬5180噸，少了5603噸。

大蒜進口商大吐苦水，已到港的大蒜貨櫃約100個，政府以檢疫為由不肯放行，進口商每天每個貨櫃需支付6000元租金和管理費，等了一個多月，已有多名進口商忍痛把裝滿大蒜的貨櫃退回出口國，認賠20至30萬元。

農糧署調查市售大蒜價格，未剝皮的大蒜每台斤85元，換算每公斤141.6元斤。柯姓加工業者說，國產大蒜經分級加工包裝，每台斤零售價165元，消費者抱怨端午節到現在才一個月竟漲價一成，政府日前對外表示，將從西班牙進口大蒜平抑國內蒜價，進口商連忙接洽西班牙農產出口商，沒想到對方對台灣防疫標準有意見，謝絕出貨，台灣民眾想買到平價大蒜，恐怕還要再等待。